[{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","shortLead":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","id":"20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f29b66-61e4-492e-b6b1-f67721963ab2","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:44","title":"Leállt az új Batman-film forgatása, mert Robert Pattinson koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány a wc-k használatával is terjedhet. Még úgy is, hogy nem egy fertőzött után használtuk.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány...","id":"20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d814a2c-66a5-4d29-8b6b-d46c391a0269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:03","title":"A mellékhelyiségekben is terjedhet a koronavírus, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","shortLead":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","id":"20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2711fe53-b0ae-4f41-a62c-aa5edd0f16e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:46","title":"Sokkal több tejföl és túró fogyott a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","shortLead":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","id":"20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e98a81-26c2-4e5c-a0b6-1b89c127cccb","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:32","title":"Medence és legalább 20 méteres zászló lesz a Gellért-hegy tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","shortLead":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","id":"20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01fcbd9-8457-4866-96aa-2d86af08ab7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:45","title":"Megvan a Fishing on Orfű jövő évi időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","shortLead":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","id":"20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35dde4-0989-4b56-9a38-7a18fb2860e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:41","title":"Megint pályára állt egy csomó Starlink-műhold, már 100 Mbps a hálózati sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f762ea-301e-4b28-9fe6-f63c5c855b51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő héten érkezik a Lucid Motors elektromos autója, amely igencsak erős időt ment a klasszikus amerikai gyorsulási próbán. ","shortLead":"Jövő héten érkezik a Lucid Motors elektromos autója, amely igencsak erős időt ment a klasszikus amerikai gyorsulási...","id":"20200903_Lucid_Air_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f762ea-301e-4b28-9fe6-f63c5c855b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc43d6b8-f7d4-4271-965e-926e9e68c8c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Lucid_Air_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:28","title":"Megmutatta, mit tud a leggyorsabbnak ígért elektromos luxusautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67755d2-e8bc-4b17-8c9c-6557cc08f82e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy év alatt sikerült átépíteniük a tudósoknak az európai Gregor nevű napteleszkópot, majd azzal végezni megfigyeléseket a Napon. Az eredmény több szempontból is lenyűgöző lett.","shortLead":"Egy év alatt sikerült átépíteniük a tudósoknak az európai Gregor nevű napteleszkópot, majd azzal végezni...","id":"20200903_gregor_teleszkop_nap_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67755d2-e8bc-4b17-8c9c-6557cc08f82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1402fb-fe28-4ee9-89b4-9b6201095f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_gregor_teleszkop_nap_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:03","title":"Sosem látott részletességgel fotózta le a Napot Európa legnagyobb napteleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]