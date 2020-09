Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek az ellenállásnak magyar gyökerei vannak. Vélemény. ","shortLead":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek...","id":"20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b2280-f35b-46f8-86be-0a4b6075de6e","keywords":null,"link":"/360/20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Ellenállás és ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi munkakezdést a járvány miatt, fizetés nélküli szabadságra mentek.","shortLead":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi...","id":"20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ee0b8b-f017-416a-ad28-d04ff60ed07e","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:07","title":"Klebelsberg Központ: Négy iskolában van rendkívüli szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A George Washington Egyetem megerősítette, hogy Jessica Krugnak nem lesznek órái ebben a szemeszterben.","shortLead":"A George Washington Egyetem megerősítette, hogy Jessica Krugnak nem lesznek órái ebben a szemeszterben.","id":"20200905_Nem_fog_tanitani_a_feher_amerikai_docens_aki_feketenek_hazudta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc67465-8b44-4f51-8033-47700976e419","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Nem_fog_tanitani_a_feher_amerikai_docens_aki_feketenek_hazudta_magat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:18","title":"Nem fog tanítani a fehér amerikai docens, aki feketének hazudta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának kell belátnia, hogy „ez egy szakmai kudarc”. Bodó Viktor szerint ugyanakkor Magyarországon optimista forgatókönyvet már nem ír az ember.","shortLead":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának...","id":"20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c29eeb-56b4-41bc-8bd9-60f9980116d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:50","title":"Bodó Viktor: Annak van már csak értelme, ha Vidnyánszky Attila hátralép hármat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2","c_author":"","category":"itthon","description":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","id":"20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd21bf6-9500-4cdf-89fd-1c5382dbc48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:49","title":"Három éves kislányra támadt egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","shortLead":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","id":"20200904_Meszaros_Lorinc_valas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d93fb0-4fc1-41c4-8a48-f8d914362aac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Meszaros_Lorinc_valas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:13","title":"Mészáros Lőrinc és a felesége válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c181f7-3791-44be-b2e2-418829127601","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán generációról generációra terjedő megnyugtató módszer a mézes tea ivása megfázás és torokfájás esetén, a méznek valódi gyógyító hatása lehet, mellékhatások nélkül – mondják az Oxfordi Egyetem szakemberei ","shortLead":"Nem csupán generációról generációra terjedő megnyugtató módszer a mézes tea ivása megfázás és torokfájás esetén...","id":"202036_gyogyito_mez_a_nagyi_igazsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c181f7-3791-44be-b2e2-418829127601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4663b24f-fce3-467b-85f5-d2be002b1dee","keywords":null,"link":"/360/202036_gyogyito_mez_a_nagyi_igazsaga","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:00","title":"Igaza volt a nagyinak: antibiotikum helyett sokszor jobb a méz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több fertőzött van. ","shortLead":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több...","id":"20200904_koronavirus_csakvar_nbii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529df3b-4bc9-4f08-8eae-800418961bcd","keywords":null,"link":"/sport/20200904_koronavirus_csakvar_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:16","title":"Koronavírus-fertőzötteket találtak a paksi és csákvári focicsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]