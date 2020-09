Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok kiadásai nagyjából állandóak, az azonban nagyon nem mindegy, mekkora jövedelemből kell ezeket kifizetnünk.","shortLead":"A magyarok kiadásai nagyjából állandóak, az azonban nagyon nem mindegy, mekkora jövedelemből kell ezeket kifizetnünk.","id":"20200904_rezsi_fizetes_magyarok_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb41d4-3e3c-42a9-bfe8-fe0b718c5c45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_rezsi_fizetes_magyarok_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:43","title":"A nyugdíjasok bevételének majdnem 40 százalékát is elviheti a rezsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint koronapopulizmus. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint...","id":"20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292948fc-ee1f-4ab3-85f6-a23b6a45290d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: A határok lezárásával Orbán Európát gyengíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk információi szerint a helyi választási bizottság elmarasztalta a borsodi időközi választás fideszes jelöltjét, Koncz Zsófiát, mert gyerekeket használt fel a kampányában.","shortLead":"A Blikk információi szerint a helyi választási bizottság elmarasztalta a borsodi időközi választás fideszes jelöltjét...","id":"20200905_Blikk_Jogszabalyt_sertett_a_fideszes_Koncz_Zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb42a59-abe9-4183-9e75-c2080546bc27","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Blikk_Jogszabalyt_sertett_a_fideszes_Koncz_Zsofia","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:57","title":"Blikk: Jogszabályt sértett a fideszes Koncz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","shortLead":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","id":"20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f29b66-61e4-492e-b6b1-f67721963ab2","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:44","title":"Leállt az új Batman-film forgatása, mert Robert Pattinson koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették a megkötött utasbiztosítások is.","shortLead":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették...","id":"20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9054fab0-56a3-45bb-9bf1-33f158152254","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:47","title":"Nem érvényesek az utasbiztosítások egy külföldi országban sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Herskovits Esztert nem elbocsátották, ő maga döntött úgy, hogy megy, mert nem ért egyet Rózsa Péter menesztésével.","shortLead":"Herskovits Esztert nem elbocsátották, ő maga döntött úgy, hogy megy, mert nem ért egyet Rózsa Péter menesztésével.","id":"20200904_168_ora_orban_foto_rozsa_peter_kirugott_foszerkeszto_milkovics_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ddc83e-44c1-46cd-9638-019be539b5d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_168_ora_orban_foto_rozsa_peter_kirugott_foszerkeszto_milkovics_pal","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:17","title":"Az orbános családfotó miatt kirúgott főszerkesztő után távozik a 168 Óra vezető szerkesztője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között terjed.","shortLead":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között...","id":"20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6c95e-b692-4444-b6ec-2fe74a7c38e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:12","title":"NNK: 26 év az új koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Új helyet keresnek a háromszoros olimpiai bajnok nevét viselő komplexumnak.","shortLead":"Új helyet keresnek a háromszoros olimpiai bajnok nevét viselő komplexumnak.","id":"20200904_hosszu_katinka_uszoakademia_csilleberc_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b0abf7-33fa-4bb7-940d-ccddf2c5db82","keywords":null,"link":"/sport/20200904_hosszu_katinka_uszoakademia_csilleberc_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:42","title":"Csillebércen nem lesz Hosszú Katinkának úszóakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]