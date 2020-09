Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt így már 22-re nőtt az elpusztult elefántok száma Zimbabwében.","shortLead":"Egy hét alatt így már 22-re nőtt az elpusztult elefántok száma Zimbabwében.","id":"20200904_zimbabwe_elpusztult_elefant_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343a25a-9dd9-4d63-ba15-fbccb563fdda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_zimbabwe_elpusztult_elefant_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:03","title":"Újabb 10 elefánt tetemét találták meg Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették a megkötött utasbiztosítások is.","shortLead":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették...","id":"20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9054fab0-56a3-45bb-9bf1-33f158152254","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:47","title":"Nem érvényesek az utasbiztosítások egy külföldi országban sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","shortLead":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","id":"20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af1c59-8aa5-4e61-80d2-021fe010d04b","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:31","title":"Megduplázzák a koronavírus miatt készenlétben tartott kórházi ágyak számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna, hogy a telekommunikációs cégek ne használják a Huawei és a ZTE eszközeit a hálózatukon.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna...","id":"20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baf3b4b-c0d8-4992-b68b-52bf6f10be66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","timestamp":"2020. szeptember. 04. 20:03","title":"Nagyon sok pénzébe kerülhet Amerikának, hogy lecserélje a Huawei eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között terjed.","shortLead":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között...","id":"20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6c95e-b692-4444-b6ec-2fe74a7c38e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:12","title":"NNK: 26 év az új koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az, hogy mitől lesz be- és elfogadóbb a járművekkel szemben a társadalom. Ennek apropóján végeztek nemrég egy nemzetközi szinten is egyedülálló mérést Szegeden.","shortLead":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az...","id":"20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08f4250-7c0e-4651-9a76-14f5af5b9a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:00","title":"Emberkísérlet Szegeden: félünk-e az önvezető autóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumát a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája. A megoldáshoz párbeszédre van szükség – írták közleményükben.","shortLead":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló...","id":"20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425c741-a48b-4607-aea2-0dd9d0c3067c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:03","title":"Egyeztetésre hívta az Színművészetit és Vidnyászkyékat a Magyar Rektori Konferencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","id":"20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892768-297f-48e6-b410-0acfea3f5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:21","title":"510 új fertőzött van itthon, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]