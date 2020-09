Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","shortLead":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","id":"20200905_kincses_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9560e6-99ef-45fe-a6e7-3848f91f3f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_kincses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:21","title":"Kincses: Ijesztően terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk információi szerint a helyi választási bizottság elmarasztalta a borsodi időközi választás fideszes jelöltjét, Koncz Zsófiát, mert gyerekeket használt fel a kampányában.","shortLead":"A Blikk információi szerint a helyi választási bizottság elmarasztalta a borsodi időközi választás fideszes jelöltjét...","id":"20200905_Blikk_Jogszabalyt_sertett_a_fideszes_Koncz_Zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb42a59-abe9-4183-9e75-c2080546bc27","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Blikk_Jogszabalyt_sertett_a_fideszes_Koncz_Zsofia","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:57","title":"Blikk: Jogszabályt sértett a fideszes Koncz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b307e9a-4170-4780-8b62-ca0ea570775d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kérnek fizetést az év hátralévő részében a svéd férfi labdarúgó válogatott tagjai, hogy lehetővé tegyék a női játékosok juttatásainak a megemelését. A svéd fociban is látványosak a jövedelemkülönbségek.\r

","shortLead":"Nem kérnek fizetést az év hátralévő részében a svéd férfi labdarúgó válogatott tagjai, hogy lehetővé tegyék a női...","id":"20200905_A_sved_ferci_focivalogatott_jatkosai_lemondanak_a_fizetesukrol_a_nok_javara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b307e9a-4170-4780-8b62-ca0ea570775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8734883e-40a3-43e6-bfa5-027fd1637220","keywords":null,"link":"/elet/20200905_A_sved_ferci_focivalogatott_jatkosai_lemondanak_a_fizetesukrol_a_nok_javara","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:25","title":"A svéd férfi fociválogatott játékosai lemondanak a fizetésükről a nők javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","id":"20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892768-297f-48e6-b410-0acfea3f5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:21","title":"510 új fertőzött van itthon, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz a drogokkal, szegénységgel és unalommal küzdő városban. Helyszíni riport.","shortLead":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz...","id":"20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a58762-dfbd-449a-95f9-c383e4226706","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:00","title":"\"Ő sem teljesen tisztességesen nyert, de a Fidesz még tisztességtelenebbül szokott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","shortLead":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","id":"20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30cffa0-84f8-4b59-b20b-e47d5e177cc5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:59","title":"Több mint 500 emlősfaj halhat ki az évszázad végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","shortLead":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","id":"20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be095e6c-afe3-4d6f-8344-9c172dd00da7","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:27","title":"Bagossy László: Az SZFE-hallgatók egy kis köztársaságot hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","shortLead":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","id":"20200906_vasut_vonat_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc06bb0-ab8a-40b1-9be0-4f43659ee32f","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vasut_vonat_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:22","title":"Egy nap alatt három embert gázolt el vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]