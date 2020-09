Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos, megfoghatatlan kép él benne női önmagáról - írja a Női körben - Útkeresés a táncterápia módszerével című könyv szerzője, Jarovinszkij Vera tanácsadó szakpszichológus. Az alábbiakban a kötetből olvashat szerkesztett részletet.","shortLead":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos...","id":"20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cd742-d05e-48bf-ab1d-ec0d7fbb1020","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:36","title":"Nagyanyám azt mondta, nincs nő, aki élvezné a szexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és számonkérést segíti. Kiderült, a tesztjein nagyon könnyű csalni.","shortLead":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és...","id":"20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e08b1-1c6f-4d47-9c13-8399c15909de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:03","title":"Rájöttek, hogy tanár helyett gép javít – máris 100 százalékos lett a gyerek dolgozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf10759-06c1-426f-be6e-59151d973a26","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tárgyalás az együttműködés lelke, az emberismeret alkalmazott tudománya. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi túsztárgyalójaként több mint két évtizeden át válsághelyzetekben tökéletesítette tárgyalási technikáit. Az alábbiakban Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta című könyvéből olvashatnak egy részletet.","shortLead":"A tárgyalás az együttműködés lelke, az emberismeret alkalmazott tudománya. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi...","id":"20200906_Targyaljunk_ugy_mintha_az_eletunk_mulna_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf10759-06c1-426f-be6e-59151d973a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b404257d-a48c-46b1-892a-96d75e952c0b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200906_Targyaljunk_ugy_mintha_az_eletunk_mulna_rajta","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:15","title":"Tárgyaljunk úgy, mintha az életünk múlna rajta!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer átlépte a törvény határait. Most könyvvel örvendeztette meg volt főnökét, akinek a választási kampány idején a legkevésbé erre volt szüksége.","shortLead":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer...","id":"20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9c08c-aec5-4391-9936-f42fba39ab66","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:44","title":"Trump exügyvédje: az elnök rasszista és szexista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","shortLead":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","id":"20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161b67-b8e2-4d71-b66f-d2a0d748d5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:21","title":"Már javában tesztelik az új BMW M3-at – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","shortLead":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","id":"20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759f368-b054-45c8-8d9a-d1420281b228","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:40","title":"A Színművészeti chartáját juttatnák el a Parlamentbe az SZFE szabadsága mellett tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edea40a6-04d2-4d34-9d00-cc40ba21dd85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki orvosai szerint arról még túl korai beszélni, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek a mérgezésnek. ","shortLead":"Az orosz ellenzéki orvosai szerint arról még túl korai beszélni, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek...","id":"20200907_alekszej_navalnij_mesterseges_koma_mergezes_charite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edea40a6-04d2-4d34-9d00-cc40ba21dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e056739-506f-45bb-8706-26814741e5fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_alekszej_navalnij_mesterseges_koma_mergezes_charite","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:00","title":"Már nincs kómában Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba.\r

","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba.\r

","id":"20200907_erkelyrol_kizuhant_gyerek_szekszard_mentohelikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd8bdf2-3209-4a14-a423-6fbd0f1e6fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_erkelyrol_kizuhant_gyerek_szekszard_mentohelikopter","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:50","title":"Harmadik emeleti erkélyről zuhant le egy 21 hónapos kislány Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]