Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusban hagyták elszabadulni a vírust, nagyon nehéz lesz megfogni a fertőzés terjedését – mondta a Népszavának.","shortLead":"Augusztusban hagyták elszabadulni a vírust, nagyon nehéz lesz megfogni a fertőzés terjedését – mondta a Népszavának.","id":"20200908_koronavirus_Falus_Ferenc_Nem_lepett_idoben_a_kormany_jarvanyugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61be2535-e76e-4ad5-9705-671e8de160fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_koronavirus_Falus_Ferenc_Nem_lepett_idoben_a_kormany_jarvanyugyben","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:45","title":"Falus Ferenc: Nem lépett időben a kormány járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő, hogy a valóságban is megnézzék, hogyan repül a szerkezet.","shortLead":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő...","id":"20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e29ac-b669-4602-959a-3b355ac7e2d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:33","title":"Videó: Kipróbálták az új V-alakú repülőgép prototípusát, és nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Péter korábban a szószékről is akarta támogatni a betelepítési kvótát.","shortLead":"Cseh Péter korábban a szószékről is akarta támogatni a betelepítési kvótát.","id":"20200907_colibatus_pap_cseh_peter_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d48bb6-f755-4380-9472-cc52bdf2a4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_colibatus_pap_cseh_peter_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:28","title":"A cölibátus feloldását kéri Ferenc pápától egy magyar pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","shortLead":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","id":"20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf2cbe-d097-4489-a35c-b190d906cd52","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:18","title":"Karanténban az egész oktatói kar egy szolnoki szakiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik V) vakcina első tétele – közölte az orosz egészségügyi minisztérium keddre virradóra. A védőoltást eddig mindössze pár tucat önkéntesen tesztelték.","shortLead":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik...","id":"20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f0633-d4c3-4abb-878b-7ad73910d4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:03","title":"Forgalomba került a koronavírus elleni orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","shortLead":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","id":"20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9f0ff-e3a2-4747-921e-909ce2995ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:02","title":"Reagált a Színművészeti kuratóriuma a tüntetésre: Nem kellenek a politikai szólamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","id":"20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcdcfd4-7e23-4a52-9efd-131f90d1c842","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:28","title":"Néhány hónapja vizsgálták át a hétvégén kigyulladt hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800 millió forintos bírságot kapott, a Mediaworks vállalta, hogy az egész cégcsoport hirdetési gyakorlatát rendbe szedi.","shortLead":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800...","id":"20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d52b1c-a1c3-4fbf-899f-24bed72fa8ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:19","title":"Rendet kell tenni a fideszes médiabirodalomban átverős hirdetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]