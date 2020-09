Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","shortLead":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","id":"20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5144e7-1fb4-41f1-8b5d-a2c13e85da67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:41","title":"Ezeröcsi kimaxolva: nyugati piacos, fullextrás, régi Ladát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt egyelőre nem tudni, ez mennyiben érinti például az ott élő – amerikai – FaceID-használókat.","shortLead":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt...","id":"20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7fe501-54f1-4a29-90d7-7b9c1ba99532","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:03","title":"Itt az eddigi legszigorúbb tiltás: senki sem használhat arcfelismerő szoftvert Portlandben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az argentin Paola De Simone-nak hetek óta koronavírusos tünetei voltak, mégsem hagyott fel a tanítással.","shortLead":"Az argentin Paola De Simone-nak hetek óta koronavírusos tünetei voltak, mégsem hagyott fel a tanítással.","id":"20200910_argentina_paola_de_simone_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bbb100-876f-484f-8e19-d313a7f21171","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_argentina_paola_de_simone_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:03","title":"Neten tartott óra közben lett rosszul az argentin tanár, belehalt a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit, valamint a Pázmándy termet.","shortLead":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit...","id":"20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b59f3-c6c0-4a33-bb18-6fb9b566f507","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:15","title":"135 millió forintért vesznek szőnyegeket a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","shortLead":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","id":"20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44493329-0cad-492a-99f7-b35b92260dec","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:53","title":"Látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés jön hétfőn. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés...","id":"20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7fd5a-c9cf-4b73-86bf-6c66da66a4ba","keywords":null,"link":"/360/20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"Radar360: A kormány mossa kezeit SZFE-ügyben, 29 fertőzött egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára energiahatékonysági szempontból a legrosszabbnak számít.","shortLead":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára...","id":"20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10357136-2cf5-4a66-b792-dc2124f64efb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:08","title":"Karácsony a rozsdaövezetekről: A főváros a partnerségben érdekelt, a NER-ségben nehezebben látom a helyünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami a mágnese mező legapróbb változását is képes detektálni.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami...","id":"20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23105aa-ab8f-4227-be94-dc27402f94e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:03","title":"Magyar kutató segített megépíteni a miniatűr eszközt, ami a szív és az agy vizsgálatánál segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]