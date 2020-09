Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","shortLead":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","id":"20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43dd33-d37c-4813-9ca4-f37c08c6a731","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:45","title":"A rákjárást is tudni fogja az elektromos autóként visszatérő Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges gócpontok kialakulása között. ","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges...","id":"20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25faf383-d0b4-4267-8b73-062d6bbc7207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Már a Google-keresésekből is kimutatható, hol lesz a következő koronavírus-gócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri hulladékból készítene értékes termékeket.","shortLead":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri...","id":"20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de83e72-6164-4939-814f-1cc8b0ae38d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:51","title":"Tengeri hulladékból csinálnának fehérjeforrást a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el a többségüket.","shortLead":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el...","id":"20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e83b5-c0d7-4bc7-a9fc-3d89f6c6ef45","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:11","title":"Csak ott nem lett meg Putyinék többsége, ahol Navalnij korrupciós ügyeket hozott nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb01c5c5-3c6b-449d-b2f3-58ff50480fca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre kevés sikerrel fékezik meg a lángokat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egyelőre kevés sikerrel fékezik meg a lángokat az Egyesült Államokban.","id":"20200914_erdotuz_Oregon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb01c5c5-3c6b-449d-b2f3-58ff50480fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8075f1bc-052d-4ff9-9a13-40f6c743e76a","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_erdotuz_Oregon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:39","title":"Amerikai erdőtüzek: sci-fibe illő állapotok uralkodnak Oregonban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","shortLead":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","id":"20200915_TGM_A_kudarc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16cfe3-545e-4c7d-9132-16423e56fe1b","keywords":null,"link":"/360/20200915_TGM_A_kudarc","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:00","title":"TGM: A kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]