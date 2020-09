Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","shortLead":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","id":"20200915_villanyszamla_dunakeszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba52de69-a9eb-4033-b4b0-cd79899c517b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_villanyszamla_dunakeszi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:38","title":"Egymilliós villanyszámlát kapott egy dunakeszi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c2c45-97e7-46f4-aa07-c507fe4985c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valakik élvezik, hogy beszakadt a turizmus. 