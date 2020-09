Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9447a32e-82d8-4cab-b0c0-922e0f839530","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiszabadult emberek azt mondták a rendőrségnek, féltették az életüket a szellőzés nélküli kocsiban.","shortLead":"A kiszabadult emberek azt mondták a rendőrségnek, féltették az életüket a szellőzés nélküli kocsiban.","id":"20200916_43_illegalis_bevandorlo_szabadult_ki_egy_hutokamionbol_Becs_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9447a32e-82d8-4cab-b0c0-922e0f839530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c372a-794b-4f95-a1b6-7a0f6d5fb45f","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_43_illegalis_bevandorlo_szabadult_ki_egy_hutokamionbol_Becs_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:52","title":"43 illegális bevándorló szabadult ki egy hűtőkamionból Bécs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár János, az MTSZ elnöke.","shortLead":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár...","id":"20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fff421b-4bfb-4c9d-97bd-eba0bb26e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:59","title":"1,1 milliárdot kell visszafizetnie az államnak a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baby Yoda még cukibb benne.","shortLead":"Baby Yoda még cukibb benne.","id":"20200915_mandalorian_masodik_evad_elozetes_baba_yoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1652b78-3ed0-447e-bb07-41535135b98e","keywords":null,"link":"/kultura/20200915_mandalorian_masodik_evad_elozetes_baba_yoda","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:43","title":"Megjött a Mandalorian új évadának első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó kategória szárnyal. ","shortLead":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó...","id":"20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26e37d-09d4-4417-ae6f-c8456e811c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:05","title":"BKV-bérlet helyett olcsó használt autót vesznek most sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd741eb-b854-4859-b9c8-c67ac7d22244","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok „igazoltan fiatal” sztárjából végül azért csak kitör a felnőtt.","shortLead":"A Jóbarátok „igazoltan fiatal” sztárjából végül azért csak kitör a felnőtt.","id":"20200915_koronavirus_jarvany_maszk_paul_rudd_new_york","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd741eb-b854-4859-b9c8-c67ac7d22244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c08fac0-fae7-4f57-9cb2-99a86d8b9781","keywords":null,"link":"/elet/20200915_koronavirus_jarvany_maszk_paul_rudd_new_york","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:54","title":"Hordd a maszkot! – Paul Rudd is megpróbál a fiatalok lelkére beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","shortLead":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","id":"20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593437cc-6301-48b5-9c81-c64a3ff8228c","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:12","title":"\"Mercedes-Benz Made in Kecskemét\" néven új tantárgy indult a kecskeméti egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","shortLead":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","id":"20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731242f4-6e97-4cab-be0f-e8eadf063014","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:15","title":"Megöltek egy férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","shortLead":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","id":"20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734e3da5-3dcd-43cb-862e-beda298a948c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:03","title":"Bekerült a Netflix a Vodafone kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]