Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A részvételi arány 54,6 százalék volt.","shortLead":"A részvételi arány 54,6 százalék volt.","id":"20200920_Szaniszlo_Janos_Szendro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268b980f-fe4d-4626-a58c-d5329127969c","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szaniszlo_Janos_Szendro","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:51","title":"Szaniszló Jánost választották Szendrő polgármesterévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók...","id":"20200922_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abae2864-5c86-40ab-a95e-72145bd03a0e","keywords":null,"link":"/360/20200922_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:00","title":"Radar360: Reálkereset? Sok jóra ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","shortLead":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","id":"20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b188403b-d668-4365-b5cf-8c44746714b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:52","title":"Karanténba kerülnek az ügyészségeken az iratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","shortLead":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","id":"20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ae35a5-4b3e-40c2-8a39-accd0653ac47","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:16","title":"Hadházy mentelmi ügye is téma lesz a parlament mai ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most a Facebookra bárki feltölthet majdnem bármilyen képet. Ez változik hamarosan: a fotók tulajdonosai értesítést kaphatnak, ha a képet valaki más is feltölti, és aztán dönthetnek, mi legyen vele.","shortLead":"Most a Facebookra bárki feltölthet majdnem bármilyen képet. Ez változik hamarosan: a fotók tulajdonosai értesítést...","id":"20200921_facebook_szerzoi_jog_fenykep_lopas_rights_manager","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7f560-2693-49f5-99ca-8cdb2c1f152f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_facebook_szerzoi_jog_fenykep_lopas_rights_manager","timestamp":"2020. szeptember. 21. 18:03","title":"Letiltja a képlopásokat a Facebook, azonnal töröltethet a fotó tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","shortLead":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","id":"20200921_Hont_Andras_Vityernyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e76063a-04c3-4c94-ab7d-15d74af45087","keywords":null,"link":"/360/20200921_Hont_Andras_Vityernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:30","title":"Hont András: Vityernyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden valószínűség szerint az olcsóbb Galaxy S20 lesz a szerdai virtuális Samsung-bemutató főszereplője. Azonban már ki is szivárgott egy videó, ami közelebbről is bemutatja a készüléket.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az olcsóbb Galaxy S20 lesz a szerdai virtuális Samsung-bemutató főszereplője. Azonban már...","id":"20200921_samsung_galaxy_s20_fe_telefon_megjelenes_elotti_hands_on_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117bac4d-5cfc-4bb1-a928-4593f671731d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_samsung_galaxy_s20_fe_telefon_megjelenes_elotti_hands_on_video","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:03","title":"Közelebbről is megnézheti a Samsung még be sem mutatott új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]