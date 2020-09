Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány intenzitásával párhuzamosan alakulnak az adásvételek. Az enyhüléskor visszatértek a piacra a vevők, de az eladási kedv még nem zárkózott fel.","shortLead":"A járvány intenzitásával párhuzamosan alakulnak az adásvételek. Az enyhüléskor visszatértek a piacra a vevők, de...","id":"20200915_lakaspiac_kereslet_kinalat_elter_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb9bf2-35e8-4247-9434-a473333a1d2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_lakaspiac_kereslet_kinalat_elter_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:51","title":"Megbillent az ingatlanpiac: sokan keresnek lakást, de még mindig kevesen adnának el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","shortLead":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","id":"20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6774dbd6-af25-4c3a-803c-ceb05b4d7688","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:04","title":"A járási hivatalok ellenőrzik az iskolákat, betartják-e a járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","id":"20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f8dd2d-83df-4b31-ab0d-b88ceaa2785e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:42","title":"Navalnij német ügyésszel beszélt és a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nyilatkozta, számára nem hatalmi kérdés a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügye.","shortLead":"Azt nyilatkozta, számára nem hatalmi kérdés a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügye.","id":"20200916_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium_schilling_arpad_bodo_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34ff4a3-4c2c-4b48-9e29-0f57d5da5aaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium_schilling_arpad_bodo_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:14","title":"Vidnyánszky állítja: félreáll, ha ő az akadálya az álláspontok közeledésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete már Donald Trumppal is közölte döntését.","shortLead":"Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete már Donald Trumppal is közölte döntését.","id":"20200915_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e4e4c7-25b3-466a-990c-da46152c5a40","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_egyesult_allamok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:13","title":"Távozik David Cornstein amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","shortLead":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","id":"20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b969b535-098f-42d2-a115-175a79f1e214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:41","title":"2 literes fogyasztású autókat szeretne az EU 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","id":"20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41df563-d850-4ca1-9bf3-6c6b17d8bc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:18","title":"Elismerte a gyermekpornográfiáról szóló vádakat az egykori német válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]