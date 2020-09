Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","id":"20200921_nyitobeszed_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf51501a-8ca1-4938-8442-52127d6d7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_nyitobeszed_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:25","title":"Orbán: Az egészségügyet fel kell készíteni akár 400 ezer fertőzöttre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a05850-ace0-4d77-abd8-8f14cea16f00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200921_Emlekeznek_Shrek_hagymajara__Nagy_Gabor_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a05850-ace0-4d77-abd8-8f14cea16f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018f53-d8b2-4ada-80cf-651c78e73274","keywords":null,"link":"/360/20200921_Emlekeznek_Shrek_hagymajara__Nagy_Gabor_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:20","title":"Emlékeznek Shrek hagymájára? – Nagy Gábor a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti Operettszínházban. Vadai Ágnes most a legfőbb ügyésznél érdeklődött.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti...","id":"20200921_operettszinhaz_zaklatas_kriza_zsigmond_kasler_miklos_polt_peter_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5c3bd7-69be-48d3-9d07-e3ef3b4bbc50","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_operettszinhaz_zaklatas_kriza_zsigmond_kasler_miklos_polt_peter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:13","title":"Az operettszínházi zaklatásról szóló kérdést feljelentésnek vette Polt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","shortLead":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","id":"20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b1a9cd-7744-4da4-88cf-8197613f8ac0","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:15","title":"Megvan Japán legnagyobb töke: több mint 400 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem kísérletezgetésre használják majd az űrhajósok.","shortLead":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem...","id":"20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6f1dc5-70e6-4847-beef-487ae743ea84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:03","title":"A Nemzetközi Űrállomáson készítenek reklámfilmet egy bőrápolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS 14-gyel azonban ez megváltozott. ","shortLead":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS...","id":"20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a317c70-b1e3-4c00-b8a6-cc23dcd9c031","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:03","title":"Kedveli a windowsos böngészőjét? Az iPhone-ján is beállíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel a kiszállásért.","shortLead":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel...","id":"20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984dea8-4fcd-4925-a813-0c799ef83798","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 22:02","title":"Van cég, amely még mindig több mint 36 ezer forintért végez PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes elvégzett PCR-vizsgálat 3-33 százaléka fizetős, attól függően, melyik laborról van szó. A szülők pedig továbbra sem állíthatnak ki igazolást a gyereküknek, mert a jelenlegi járványhelyzetben csak az orvos tudja megállapítani, hogy fennáll-e a koronavírus-fertőzés gyanúja. A járvány legfrissebb adatairól tartott sajtótájékoztatót Müller Cecília országos tiszti főorvos és az operatív törzs.","shortLead":"Az összes elvégzett PCR-vizsgálat 3-33 százaléka fizetős, attól függően, melyik laborról van szó. A szülők pedig...","id":"20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54851222-624c-4784-b444-1a98fb5c72ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:57","title":"Operatív törzs: 49 embert már büntettek, mert nem volt rajtuk maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]