[{"available":true,"c_guid":"399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután is lehetővé tevő elvi megállapodást, amelyet az Oracle és a Walmart amerikai cég kötött meg újabban a kínai tulajdonossal, a Bytedance-szel.","shortLead":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután...","id":"20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30e7602-f22c-4a9f-854f-7af3accc2f0d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:15","title":"Trump is áldását adta, egyelőre maradhat a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A munkáltató és a sztrájkbizottság szerdán kezdi meg a tárgyalásokat. ","shortLead":"A munkáltató és a sztrájkbizottság szerdán kezdi meg a tárgyalásokat. ","id":"20200921_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842475f1-d2d8-4927-a4ae-8837a35cb972","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:07","title":"SZFE: Október 1-jén indulhat a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","shortLead":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","id":"20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2f019-4e2f-4ce1-8d72-18d371913657","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:21","title":"Újabb embert tartóztattak le a miskolci gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50bc77-147e-4098-b466-948ec4b39b51","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Érzéketlenség, kapzsiság, felelőtlenség, irigység, önzőség, cserbenhagyás, szegénység és rengeteg pénz. Egy 45 éve született klasszikus album hívószavai csak felerősödtek a megjelenése óta eltelt időben.","shortLead":"Érzéketlenség, kapzsiság, felelőtlenség, irigység, önzőség, cserbenhagyás, szegénység és rengeteg pénz. Egy 45 éve...","id":"202038__pink_floyd__barcsak_itt_lennel__kisertet_astudioban__gyemant_fokozatu_tamogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec50bc77-147e-4098-b466-948ec4b39b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05297a28-b705-440d-96cf-a31c34da8d96","keywords":null,"link":"/360/202038__pink_floyd__barcsak_itt_lennel__kisertet_astudioban__gyemant_fokozatu_tamogatott","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:00","title":"45 éves a Pink Floyd szívszorító remekműve, a Wish You Were Here","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","shortLead":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","id":"20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4315ea-f215-4cf6-a539-5f13e0b6b065","keywords":null,"link":"/kultura/20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:05","title":"155 példányban vitték el követeléseiket a Parlamenthez az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","shortLead":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","id":"20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141c727-39a0-4e6e-89d4-06ceef34d6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:29","title":"Koronavírusos lett egy óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:30","title":"„Irigy lennék, ha nem nekünk adatott volna meg ez az évad” – interjú a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","shortLead":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","id":"20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1187295-78bd-4362-b0ce-acc48ac13860","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:28","title":"Robbanások, hamueső – felébredt egy ecuadori vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]