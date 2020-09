Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hajtás fajtájától függően 90-150 ezer forintos támogatást lehet majd igényelni elektromos kerékpár vásárlására. A pályázatot októberben írják ki, azoknak szánják, akik dolgozni járnának a járművel. A keretösszeg körülbelül 7000 kerékpárra lesz elég.","shortLead":"A hajtás fajtájától függően 90-150 ezer forintos támogatást lehet majd igényelni elektromos kerékpár vásárlására...","id":"20200922_allami_tamogatas_palyazat_elektromos_kerekparokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270cdb8a-c53d-4a75-8f39-841271cf5668","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_allami_tamogatas_palyazat_elektromos_kerekparokra","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:37","title":"Állami segítséggel lehet elektromos kerékpárt vásárolni októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","shortLead":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","id":"20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db0727-3ff9-4be3-b2d0-3c195edb7ad0","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:05","title":"Elmegy a kedve a húsevéstől, ha meglátja a Nébih legutóbbi fogását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év alatt.","shortLead":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év...","id":"20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c3ac86-2449-4074-9a80-0a180da8006a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:09","title":"A leggazdagabb 1 százalék több légszennyezettségért felelős, mint az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában, ami egy kis trükkel lehetővé teszi, hogy egy videohívás résztvevői különleges környezetet teremtsenek maguk köré.","shortLead":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában...","id":"20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4285f57f-29c4-487e-a3ac-1dcd31f545cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:03","title":"Látványos újdonságokkal bővült a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","shortLead":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","id":"20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20146e86-1356-4a4f-9264-e944355f5eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:06","title":"Orbán: Visszatérnek az akciócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24266d40-501f-4ad3-aebd-6d228cbe39da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság meghozta az első fokú ítéletét a 41-es, illetve 17-es villamoson tomboló férfi ügyében. Mindenki fellebbezett.","shortLead":"A bíróság meghozta az első fokú ítéletét a 41-es, illetve 17-es villamoson tomboló férfi ügyében. Mindenki fellebbezett.","id":"20200921_villamos_nigeriai_fiatal_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24266d40-501f-4ad3-aebd-6d228cbe39da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e75042-abe5-4d89-be64-736277e6e530","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_villamos_nigeriai_fiatal_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:02","title":"Három év börtönt kapott a nigériai fiatalokat üveggel dobáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott. Végül egy spektrumanalizátorral derítették ki, miért.","shortLead":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott...","id":"20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcae8e6-9688-4c00-be61-76cdc3b360e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:03","title":"Bekapcsolták a régi tévét, az egész faluban elment az internet – 18 hónapon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül fertőzött koronavírussal az, aki orrát fújja és rossz a közérzete. Sok más tünetet is érdemes figyelembe venni.","shortLead":"Nem feltétlenül fertőzött koronavírussal az, aki orrát fújja és rossz a közérzete. Sok más tünetet is érdemes...","id":"20200923_influenza_koronavirus_megfazas_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc97af56-ba7c-4fe8-b565-bff0970d71b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_influenza_koronavirus_megfazas_tunetek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:03","title":"Hogyan különböztethetem meg a koronavírust a sima megfázástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]