[{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","shortLead":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","id":"20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebd68b4-43e6-47d1-92b7-a94dc2672a23","keywords":null,"link":"/360/20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:27","title":"Die Presse: Orbán Viktor propagandaeszköznek tekinti a labdarúgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kkv","description":"Kilencven embert küldenek el a budapesti fürdővállalattól, a koronavírus-járvány miatt drasztikusan visszaesett a forgalom. ","shortLead":"Kilencven embert küldenek el a budapesti fürdővállalattól, a koronavírus-járvány miatt drasztikusan visszaesett...","id":"20200925_koronavirus_fovarosi_furdok_csoportos_letszamleepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310463cd-5adb-4f95-ae1e-1ffc6978fc80","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_koronavirus_fovarosi_furdok_csoportos_letszamleepites","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:54","title":"Kicsinálta a vírus a fővárosi fürdőket, csoportos létszámleépítés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok fiatal fertőződött meg, akik gyorsan átadják a vírust a veszélyeztetett csoportba tartozó időseknek.\r

","shortLead":"Sok fiatal fertőződött meg, akik gyorsan átadják a vírust a veszélyeztetett csoportba tartozó időseknek.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fertozes_halalozas_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e6ba7-fa2e-47a8-87f2-b4ba629c50b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_koronavirus_jarvany_fertozes_halalozas_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:50","title":"Október elejére várják, hogy megugrik a koronavírusos halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műsorvezető cége televíziózással és műsorgyártással is foglalkozik majd. ","shortLead":"A műsorvezető cége televíziózással és műsorgyártással is foglalkozik majd. ","id":"202039_whitedog_media_reklamugynokseg_amusorvezetonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5bf42-31b0-4bc9-a442-e2b698484708","keywords":null,"link":"/360/202039_whitedog_media_reklamugynokseg_amusorvezetonel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:00","title":"Várkonyi Andrea a TV2 és a Life TV után saját lábára áll ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét ország van, ahol fokozott aggodalmat vált ki a járvány alakulása, az egyik közülük Magyarország – olvasható az Európai Unió járványügyi szervezetének jelentésében. Főleg azért lehet nagy a baj, mert szerintük nem a fiatalok, hanem az idősebbek fertőződnek meg itt is.","shortLead":"Hét ország van, ahol fokozott aggodalmat vált ki a járvány alakulása, az egyik közülük Magyarország – olvasható...","id":"20200924_eu_jarvany_koronavirus_idosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfabe4be-02af-40f3-bebf-f78b4079cf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eu_jarvany_koronavirus_idosek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:01","title":"Ellentmondanak a magyar hatóságoknak az EU járványügyi szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202039_a_jog_veszelyes_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c98a5f8-b61f-43df-984f-18de7a8b9a9f","keywords":null,"link":"/itthon/202039_a_jog_veszelyes_fegyver","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:45","title":"Farkas Zoltán: A jog veszélyes fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videókat fog készíteni a klímaváltozásokkal kapcsolatos legfőbb problémákról, de ajánlásokat is megfogalmaz majd. ","shortLead":"Videókat fog készíteni a klímaváltozásokkal kapcsolatos legfőbb problémákról, de ajánlásokat is megfogalmaz majd. ","id":"20200924_David_Attenborough_Instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9f9701-15bf-4437-9c7d-235e7ba2c9f8","keywords":null,"link":"/elet/20200924_David_Attenborough_Instagram","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:04","title":"A 94 éves David Attenborough regisztrált az Instagramra, hogy ott is figyelmeztessen: baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 24 millió ember szorul humanitárius segélyre az országban.","shortLead":"Több mint 24 millió ember szorul humanitárius segélyre az országban.","id":"20200923_Fogy_az_ENSZ_penze_embereletek_kerulhetnek_veszelybe_Jemenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a6abb5-2d6d-44b3-8c91-4bf8321279e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Fogy_az_ENSZ_penze_embereletek_kerulhetnek_veszelybe_Jemenben","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:51","title":"Fogy az ENSZ pénze, vége lehet a segélyprogramoknak Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]