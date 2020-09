Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aef6328-adc8-4eec-afe8-dc02908b215f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 131 település ivóvízellátását biztosító cég már jó ideje tolja maga előtt a veszteségeket, a pénteki közgyűlésükön az alaptőkéjüket harmadával csökkentenék. Ha a tulajdonos önkormányzatok nem szavazzák meg az előterjesztést, akkor bedőlhet a vízszolgáltató.","shortLead":"A 131 település ivóvízellátását biztosító cég már jó ideje tolja maga előtt a veszteségeket, a pénteki közgyűlésükön...","id":"20200924_Bedobhatja_a_torolkozot_az_Alfoldviz_Zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aef6328-adc8-4eec-afe8-dc02908b215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85cd51f-498b-42ae-8cd5-a61d7e445c78","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Bedobhatja_a_torolkozot_az_Alfoldviz_Zrt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:28","title":"Bedobhatja a törölközőt az Alföldvíz Zrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós menedékpolitika ügyében.","shortLead":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós...","id":"20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57097b8-ec12-46ae-b780-868a1f254ff1","keywords":null,"link":"/360/20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:30","title":"Orbán és Kurz most még keménykedik, de kedvükben jár Brüsszel a menekültek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8a55aa-b392-4289-a707-909cfd879ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ásványvízben és védőoltásokban is utazik Zhong Shanshan, aki lenyomta az Alibaba alapítóját, Jack Mát és a leggazdagabb kínaivá vált.","shortLead":"Ásványvízben és védőoltásokban is utazik Zhong Shanshan, aki lenyomta az Alibaba alapítóját, Jack Mát és a leggazdagabb...","id":"20200925_Mar_nem_Jack_Ma_a_leggazdagabb_kinai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d8a55aa-b392-4289-a707-909cfd879ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26a1d26-a241-4a92-b935-612b2e5e0c73","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Mar_nem_Jack_Ma_a_leggazdagabb_kinai","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:44","title":"Már nem az Alibaba-alapító Jack Ma a leggazdagabb kínai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műsorvezető cége televíziózással és műsorgyártással is foglalkozik majd. ","shortLead":"A műsorvezető cége televíziózással és műsorgyártással is foglalkozik majd. ","id":"202039_whitedog_media_reklamugynokseg_amusorvezetonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5bf42-31b0-4bc9-a442-e2b698484708","keywords":null,"link":"/360/202039_whitedog_media_reklamugynokseg_amusorvezetonel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:00","title":"Várkonyi Andrea a TV2 és a Life TV után saját lábára áll ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73e5bf-f634-46d0-b806-58b976314391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bolgár kormány szerint a macedón identitás jugoszláv kreálmány, és azt akarják, hogy az ország elismerje bolgár gyökereit.","shortLead":"A bolgár kormány szerint a macedón identitás jugoszláv kreálmány, és azt akarják, hogy az ország elismerje bolgár...","id":"20200924_bulgaria_zsarolas_eszak_macedonia_unios_csatlakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f73e5bf-f634-46d0-b806-58b976314391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c870a8-622d-438c-a3f9-291a8fc5a6fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_bulgaria_zsarolas_eszak_macedonia_unios_csatlakozas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:23","title":"Bulgária zsarolni akarja Észak-Macedóniát az EU-csatlakozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki politikus moszkvai lakását egy bírósági ítéletre hivatkozva.","shortLead":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki...","id":"20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afa482c-e58b-472a-8111-a0e0a0935ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:09","title":"Moszkva jegyzékben követeli Navalnij leleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"Filippov Gábor","category":"360","description":"Felkészültünk-e a XXI. századra? Látjuk-e a politikusok és a gazdaság válaszait a gyerekeink és unokáink jövőjét érintő kérdésekre? Lesz-e versenyképes, fenntartható és élhető Magyarország? Vélemény.","shortLead":"Felkészültünk-e a XXI. századra? Látjuk-e a politikusok és a gazdaság válaszait a gyerekeink és unokáink jövőjét érintő...","id":"202039_az_eljovendo_ido_nyomaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94af0a3e-3999-49f8-80ef-ef6042cbfa03","keywords":null,"link":"/360/202039_az_eljovendo_ido_nyomaban","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:00","title":"Filippov Gábor: Az országot nem a nemzethalál fenyegeti, hanem a középszer és a lecsúszás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Több könyv és film is készült nemrég Spanyolországban a Baszkföld függetlenségéért terrorista eszközökkel is harcoló ETA-ról, illetve a véres múlttal leszámolni képtelen baszk társadalom megosztottságáról. Az HBO sorozata már a bemutatása előtt komoly indulatokat váltott ki az egykori áldozatok hozzátartozói között.","shortLead":"Több könyv és film is készült nemrég Spanyolországban a Baszkföld függetlenségéért terrorista eszközökkel is harcoló...","id":"202039__sorozat_azetarol__terroristak_aldozatok__megnyomoritott_tarsadalom__harc_azemlekezetert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d685418-efa8-44f4-b905-56b65d8eee65","keywords":null,"link":"/360/202039__sorozat_azetarol__terroristak_aldozatok__megnyomoritott_tarsadalom__harc_azemlekezetert","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:00","title":"Baszkföldön sem hajlandó mindenki felejteni és megbocsátani az ETA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]