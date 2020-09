Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról, de a részletek nem egyértelműek.

","shortLead":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról...","id":"20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7428a77d-a55b-42d0-8d35-d0c7c53008d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:56","title":"Adócsökkentést lengetett be Varga Mihály, de a kormány lemond a koronavírustesztek után szedett sarcról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","shortLead":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","id":"20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32414b5d-454f-42d6-8acd-ad9de5ef078b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:03","title":"Több új funkció is jön az Outlookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","shortLead":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","id":"20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ec831-04ce-4591-a684-2845b9bdc6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:56","title":"Ismét vészhelyzet kihirdetésére készül a kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","shortLead":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","id":"20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebf6cc6-9fb8-4f03-8ab7-e887b4e3312a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"A kormány is elismerte: már jött uniós pénz a pandémiaválság csillapításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","shortLead":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","id":"20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f9790-c2a3-4ba2-8e21-662293ae7e0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:59","title":"Dízel nélkül, kizárólag 3 hengeres motorokkal itt az új Dacia Logan és Sandero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S és a Lucid Air legújabb kihívóját az Egyesült Királyságban fejlesztik és Kínában gyártják majd.","shortLead":"A Tesla Model S és a Lucid Air legújabb kihívóját az Egyesült Királyságban fejlesztik és Kínában gyártják majd.","id":"20200929_gyartasba_kerul_a_polestar_futurisztikus_uj_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2868e9b3-08ec-4300-96d4-e41ab17b22a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_gyartasba_kerul_a_polestar_futurisztikus_uj_villanyautoja","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:41","title":"Gyártásba kerül a Polestar futurisztikus androidos új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","shortLead":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","id":"20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0f34a-3d4f-4c2c-89e2-273b282b7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Súlyosabb büntetést kért a főügyészség Vizoviczkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra visszafordítják a természet pusztulását. David Attenborough szerint most minden lépésre szükség van.","shortLead":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra...","id":"20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39664c9f-707a-4e43-aa42-164aea127a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:33","title":"David Attenborough megkongatta a vészharangot, hamarosan egymillió faj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]