Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját.","shortLead":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti...","id":"20200930_trump_biden_elso_vita_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ce70e-ab09-490e-a95e-4d18cbb43b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_trump_biden_elso_vita_usa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:28","title":"A járványról, a választás tisztaságáról, és arról vitázott Trump Bidennel, hogy melyikük tartja butábbnak a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","shortLead":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","id":"20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7c89cb-166c-49b6-8a7d-8fa7211eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:13","title":"Az eddigi legrégebbi római vértet találták meg régészek, ráadásul ott, ahol nem is számítottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b642f9-8906-4a90-80a1-dc4ba4b00994","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A tiszta magyar kereszténydemokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idén induló tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium közül kettő a Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) kezdheti meg működését: a kutatóközpont vezetésével indulhat el a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, valamint ugyanitt kezdheti meg tevékenységét a Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Kutatólaboratórium is.","shortLead":"Az idén induló tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium közül kettő a Wigner Fizikai Kutatóközpontban...","id":"20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb3a7bb-5efa-4306-b639-c97321dae39f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:03","title":"Magyar tudósok segíthetik a „második kvantumforradalmat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és iskola is csatlakozik hozzájuk. Az új kancellár – eredetileg katona – nem jutott be az egyetem épületébe. Ma este virrasztás lesz az Egyetem téren, a Vas utcában pedig őrséggel búcsúzik az egyetem leköszönt vezetése.","shortLead":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és...","id":"20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec21dd-4a7a-4c19-af05-7b92bf38d459","keywords":null,"link":"/360/20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:00","title":"A lövészezredes előtt sem teszi le a fegyvert az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","shortLead":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","id":"20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c389b2-4836-4a39-8af2-57bcb9a4acb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Több méter mély munkagödörbe esett egy autó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","shortLead":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","id":"20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691b360e-28c6-4451-9b53-15edd93f80e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:21","title":"Ferihegyi dolgozók árulhattak kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d09738c-2c86-49f9-989b-7bc05b298103","keywords":null,"link":"/360/20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:52","title":"Radar360: Trump Bidennel, Orbán a Bizottsággal csörtézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]