Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák meg a levét a fejlesztések elmaradása miatt. A taktikai gesztusok és kemény ütésváltások jellemezte küzdelem még nem dőlt el.","shortLead":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák...","id":"202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678eaf95-ab06-41db-bb4e-3a2b1b5ac95a","keywords":null,"link":"/360/202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:00","title":"Egy éve meccsel Orbán és Karácsony, egyelőre döntetlenre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","shortLead":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","id":"20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da1b620-9206-417a-8fb0-bfe85e2bd1cf","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:24","title":"Lajos Tamás: Már amennyire ezt blokádnak lehet nevezni, ezt a pár diákot, aki ott randalírozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","shortLead":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","id":"20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc5993d-c5b3-4f82-af43-524f3049ba51","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:08","title":"Minden ötödik Covid-teszt pozitív eredményt hozott Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul zökkenőmentesen az átadás-átvétel, pedig csak két nap van rá.","shortLead":"Nem indul zökkenőmentesen az átadás-átvétel, pedig csak két nap van rá.","id":"20200930_szinmuveszeti_kancellar_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a337f-5343-41ee-a7f6-3aa6743d4943","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_kancellar_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:10","title":"Nem engedték be a Színművészetire a leendő kancellárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-büdzsé védelméről szóló javaslatról a tagállamok képviselői szerdán tárgyalnak először.","shortLead":"Az EU-büdzsé védelméről szóló javaslatról a tagállamok képviselői szerdán tárgyalnak először.","id":"20200928_eu_budzse_jogallamisag_javaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b60f5d6-68eb-4525-a507-ad8f33e7fc5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_eu_budzse_jogallamisag_javaslat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:45","title":"Itt az EU-elnökség javaslata, mégsem kötnék olyan szigorúan a jogállamisághoz a kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","shortLead":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","id":"20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42d94c8-637a-4e9a-82c9-4f77c4abca79","keywords":null,"link":"/elet/20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:50","title":"Már az ausztrál jogászok is Nobel-békedíjat adnának Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb problémáját: hogy gyorsan merülnek. A technológiával kapcsolatban viszont egyelőre több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb...","id":"20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e73ff9-1aa6-4948-a11e-d01d24341a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:33","title":"Heteken át bírná egy feltöltéssel az Apple új akkumulátora, de hidrogént kellene tankolni bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A turizmus leállt, a hitelmoratóriumnak pedig év végén részben vége, ezért sok hitelből, befektetési célból vásárolt lakást próbálhatnak elsózni a tulajdonosaik.\r

","shortLead":"A turizmus leállt, a hitelmoratóriumnak pedig év végén részben vége, ezért sok hitelből, befektetési célból vásárolt...","id":"20200929_lakas_ingatlanpiac_eladas_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a40448f-0161-4ed6-a6e0-c9f46712485e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_lakas_ingatlanpiac_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:53","title":"Több ezer lakás kerülhet hamarosan eladósorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]