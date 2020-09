Az új Néprajzi Múzeum Budapest egyik emblematikus épülete lesz Baán László miniszteri biztos szerint. Az építkezés a tervezettnél lassabban halad, hamarosan szerkezetkész lesz. Megnéztük azt is, hogy áll a sokat támadott Liget-projekt többi eleme.

Nem dominálja majd a Városligetet, az új Néprajzi Múzeum legmagasabb pontja is a lombkoronaszint alatt van - nyugtatta a kedélyeket Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa a félkész épület bejárása előtt. Ezt a helyszínen ellenőrizni is lehet, ugyanis az 56-osok terén, az egykori parkoló helyére tervezett épület most érte el a legmagasabb pontját. Őszre lesz szerkezetkész, 2022-ben nyílhat meg a látogatók előtt.

A múzeum 70 százalékát a föld alá tervezték, így a kiállítóterek nem foglalnak el helyet a parkból, a különlegesre tervezett tetején viszont nagyszerű lesz a kilátás - mondta Baán.

Nem tolakodó, nem dominálja a teret, és az eddigiekhez képest háromszor nagyobb tér lesz a kiállításoknak. Ez Budapest egyik emblematikus épülete lesz a Zene Házával együtt.

Ez most a legdrágább városligeti beruházás a folyamatban lévők közül az emelkedő költségek miatt megtorpanó Biodóm-építkezés után, ez a jelenlegi adatok szerint 32 milliárdba kerül majd. Két kivitelezője a Mészáros Lőrinc egyik cégének tulajdonában lévő Záev és a szintén NER-hez tartozó Paár Attila tulajdonában lévő Magyar Építő. Az eredeti megbízásban 26 milliárd szerepelt, azonban "előre nem látható körülmények" miatt 6 milliárddal nőttek a költségek. Az átadás is jelentős csúszásban van, 2018-ban Baán még 2020-as befejezésről beszélt.

Végignéztük, hogy a hatalmas tiltakozást és ellenállást kiváltó, és az önkormányzati választás után félig megállított projekt elemei hogy állnak és mennyivel drágultak az eredeti tervekhez képest.

A többség csúszik és drágul

Eddig két épülettel végeztek: a tavaly ősszel megnyílt Millennium Házával, amely a felújított és átnevezett Olof Palme Házat jelenti. A költség itt is nőtt, de másokhoz képest kisebb nagyságrendben: 3 helyett 3,6 milliárdnál állt meg az összeg. A kivitelező az Épkar Zrt. volt.

© Fazekas István

A Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka 2018 végére lett kész, és tavaly májusban átadták az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot, amely a pótmunkák miatt 12 helyett 17,1 milliárdba került.

A Dózsa György úti mélygarázs készül el következőnek, amely a Liget Zrt. szerint átadás előtti állapotban van. Ott 3 szinten 800 autó parkolhat majd, a környéken lakók kedvezményt kapnak. Ez a projekt is csúszott egy évet, és drágult 1,6 milliárd forinttal. Így végül 7,6 milliárd forintért fejezhette be a már említett Paár Attila másik cége, a West Hungária Bau Kft.

A Baán László által említett Magyar Zene Házát 2019 szeptemberére ígérték, ehhez képest idén júliusban készült el a "lebegő lukas palacsinta", vagyis lett szerkezetkész az épület. A jelenlegi tervek szerint 2021-ben megnyíló épület 17,5 milliárd helyett várhatóan 23,04 milliárdba kerül majd, ezt is Paár Attila cége építi.

© hvg.hu

A Városliget Zrt. a hvg.hu-nak azt írta, a kivitelezés jó ütemben halad, most Európában a legnagyobb egybefüggő homlokzati üvegtáblákból álló üvegfal-felületet építik, várhatóan 2022 elején nyílik meg.

A legnagyobbak elestek (?)

Az önkormányzati választási kampányban Karácsony Gergely a Liget-projekt leállításával kampányolt, majd megválasztása után a Fővárosi Közgyűlés novemberben meg is szavazta azt, csakhogy miután ez kiemelt állami beruházás, a Fővárosnak valójában korlátozottak a lehetőségei.

Az ígéret ellenére a már futó építkezések nem is álltak le, a három legnagyobb beruházásnak - az Új Nemzeti Galériának, a Magyar Innováció Házának és a Városligeti Színháznak, ahol még egy kapavágás sem történt - viszont nem álltak neki.

Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszer megígérte, a városvezetés egyetértése nélkül nem kezd beruházásba. A Városliget Zrt. mostani megkeresésünkre azt írta, a három épület tervei elkészültek (az Új Nemzeti Galéria több, mint 70 milliárdba kerülne), érvényes és végrehajtható építési engedéllyel rendelkeznek,

a Városliget Zrt. pedig a kormány döntésétől függően indítja el a szóban forgó kulturális intézmények kivitelezését.

Februárban egy háttérbeszélgetésen Baán László megerősítette, hogy a kormány a főváros egyetértése nélkül nem kezd budapesti beruházásba, "ám ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ne látná a lehetőséget egy olyan kompromisszumra, ami lehetővé tenné a Liget teljes körű megvalósítását." Éppen ezért az Új Nemzeti Galériának nem is keresnek másik helyszínt.

A nyilatkozat után nem sokkal, a veszélyhelyzet alatt a Parlament egy, Semjén Zsolt által benyújtott salátatörvénnyel eltörölte a Városligetben a változtatási tilalmat, amit nem volt nehéz úgy értelmezni, hogy a kormány szembe menve Karácsonnyal felépít mindent, amit eltervezett. A főpolgármester viszont nem aggódott emiatt, a hvg360-nak adott interjúban elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a kormány befejezheti a Liget-projektet, csak változtatási tilalmat nem tud elrendelni a Közgyűlés, de erre nincs is szükség. Azt mondta, hamarosan elfogadják az új építési szabályzatot, ami után nem lehet majd új épületet felépíteni. Megkerestük a fővárost, hogy mikor dönthetnek erről, azonban hivatalos választ nem kaptunk, de informálisan fővárosi forrásaink megerősítették, hogy az ősszel szavazhatnak a kérdésről.

© hvg.hu

Eredetileg a Közlekedési Múzeum is a Városligetben lett volna a Petőfi Csarnok helyén, azonban arról még Karácsony érkezése előtt letettek. Végül Kőbányán épül majd meg.

A Biodóm a legnagyobb blama

A Liget-projekt folyamatosan dráguló beruházásai eltörpülnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben épülő Biodómhoz képest. Ott nem a kivitelező (pontosabban az előre nem látható költség) volt a ludas, hanem a korábbi főigazgató, Persányi Miklós álmodott egyre nagyobbat, tavaly év végén közölte, nem elég a kormány által biztosított 43,7 milliárd forint (ami eleve egy megtoldott összeg volt), kell még 20 milliárd.

© Túry Gergely

A vita ezen a ponton mérgesedett el, a kormány és a főváros is közölte, nem fizet, úgyhogy kérdés, benépesül-e valaha állatokkal a Biodóm, mint ahogy azt Persányi Miklós megálmodta.

Az új városvezetés egy külsős céggel is átvilágíttatta a beruházást, ennek eredményére még várnak. Persányi Miklós sokkal később lemondott. Közben folyik egy NAV-nyomozás is, az adóhatóság emberei 2019-es iratokat foglaltak le a számviteli rend megsértésnek gyanúja miatt. Megkerestük a NAV-ot, hogy hogy áll a nyomozás, de folyamatban lévő ügyről nem beszélhetnek.