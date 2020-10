Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","shortLead":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","id":"20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37c637a-51bc-4efb-b03e-f1932948ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:44","title":"Megduplázhatja az orvosok bérét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik be.","shortLead":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik...","id":"20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6db2b4-036a-49ca-97ae-a0b34d01af2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:22","title":"7 milliárd forintot érő vécét küld az űrbe a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","shortLead":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","id":"20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70e0c4d-ff5d-453d-98bd-f31e3c6dd942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 09:47","title":"Megfelezte Mészáros Lőrinc szállodáinak bevételét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. 