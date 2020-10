Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e73d41-c379-44a1-afe3-ff9e26056e49","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Scheer Sándor, a piacvezető magasépítő alapító-vezérigazgatója (és a McDonald’s magyar tulajdonosa) a koronavírus hatásáról, árakról, bérekről és a lánctartozásokról is megszólalt.","shortLead":"Scheer Sándor, a piacvezető magasépítő alapító-vezérigazgatója (és a McDonald’s magyar tulajdonosa) a koronavírus...","id":"20201001_market_scheer_epitoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e73d41-c379-44a1-afe3-ff9e26056e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2113f98-22b4-4ef1-ad09-879f10b95759","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201001_market_scheer_epitoipar","timestamp":"2020. október. 01. 13:20","title":"A Market Zrt. vezére: Nem jó, ha túl sok az állami megrendelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár cenzúrát emlegetett, a Twitter szerint azonban egyszerű tévedés volt a magyar kormányzati fiók felfüggesztése.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár cenzúrát emlegetett, a Twitter szerint azonban egyszerű tévedés volt...","id":"20200930_abouthungary_felfuggesztes_twitter_indoklas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0859b5f-1527-4a8c-9458-0ee09f994482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_abouthungary_felfuggesztes_twitter_indoklas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:20","title":"Korán szőtt összeesküvés-elméletet Kovács Zoltán, megjött a Twitter válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban az észak-indiai államban. Mindkét, az érinthetetlenek kasztjába tartozó áldozat meghalt.","shortLead":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban...","id":"20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7092b8-5c62-4d0e-ac98-a2fd1591716b","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","timestamp":"2020. október. 01. 14:26","title":"Zavargások törtek ki két újabb csoportos nemi erőszak miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","shortLead":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","id":"20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd20ca7-4aa1-43da-9c83-0b482714b584","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","timestamp":"2020. október. 02. 06:19","title":"Donald Trump és felesége karanténba vonul koronavírus-gyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy Boldizsár szerint Dúró Dóra akciója után olyanokat is sikerült átbillenteni, akik nem gondolkoztak azon, hogy szükség van-e másfajta mesékre.

","shortLead":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy...","id":"20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c807a3b-1f3b-412e-af4a-62e210c66228","keywords":null,"link":"/360/20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 01. 17:00","title":"\"Vallásos emberek is támogatásukról biztosítottak\" – Nagy Boldizsár, a ledarált mesekönyv szerkesztője a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier...","id":"20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6088ff87-235a-437c-a1e1-f2557d3a8715","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Új klippel jelentkezik a Belau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal szerint a járvány miatt elhúzódhat az ügyintézés.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a járvány miatt elhúzódhat az ügyintézés.","id":"20200930_munkanelkuli_jaradek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded5bf6-b20c-4ea6-be35-1555a728bfe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_munkanelkuli_jaradek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:01","title":"Hónapok óta várnak munkanélküliek az álláskeresési járadékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fűtési szezon végén újra tárgyalnak a gázművekkel.","shortLead":"A fűtési szezon végén újra tárgyalnak a gázművekkel.","id":"20200930_ivanyi_gabor_gazmuvek_met","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a30ce-9d6e-4040-aba9-f40e5fe7b911","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_ivanyi_gabor_gazmuvek_met","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:27","title":"Áprilisig rendeződött Iványiék ügye a gázszolgáltatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]