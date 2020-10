Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor várja a választ az Európai Bizottságtól Vera Jourová alelnök – szerinte méltatlan – kijelentései ügyében. A magyar kormányfő arra számít, a válságkezelési segélycsomagot nem kötik össze a jogállamisági vitákkal – ellenkező esetben az EU-t meg kell kerülni.","shortLead":"Orbán Viktor várja a választ az Európai Bizottságtól Vera Jourová alelnök – szerinte méltatlan – kijelentései ügyében...","id":"20201001_Orban_a_Jourovaugyrol_Igy_senki_nem_beszelhet_velunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c55fb3-a195-4da9-9fb7-dbfafcbbd812","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Orban_a_Jourovaugyrol_Igy_senki_nem_beszelhet_velunk","timestamp":"2020. október. 01. 11:53","title":"Orbán az EU-csúcsra melegít: Így senki nem beszélhet velünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) alapítójának - közölték a fesztivál vezetői a felkérésükre elvégzett tudományos kutatás eredményeiről. ","shortLead":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek...","id":"20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054261ee-eaab-4dcd-859c-da96ecfc22c9","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","timestamp":"2020. október. 01. 10:17","title":"Hithű náci volt a Berlinale alapítója, ezt már kutatás is megerősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","shortLead":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","id":"20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd20ca7-4aa1-43da-9c83-0b482714b584","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","timestamp":"2020. október. 02. 06:19","title":"Donald Trump és felesége karanténba vonul koronavírus-gyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd22371-85b9-4d28-bd6a-88eef3e2a051","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a lángoló járműhöz. ","shortLead":"A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a lángoló járműhöz. ","id":"20201001_benzinkut_bkv_busz_fust_csalogany_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd22371-85b9-4d28-bd6a-88eef3e2a051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d00b0b5-686f-4d7f-a23e-343385685f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_benzinkut_bkv_busz_fust_csalogany_utca","timestamp":"2020. október. 01. 16:02","title":"Videón, ahogy a benzinkúttól pár lépésre égett ki egy BKV-busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","id":"20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27448bd8-6859-467b-86c5-9ff020b8c0c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","timestamp":"2020. október. 01. 20:12","title":"Újabb ingatlant vesz a tatai tó partján a luxushotelt is építő cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De mi lehet egy mesekönyvben, ami ekkora indulatokat kavar? A felnőttek vagy a gyerekek csinálnak nagy ügyet belőle, ha mássággal találkoznak? Szakértőkkel beszélgettünk a „homoszexuális propagandának” titulált Meseország mindenkié című könyvről.","shortLead":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De...","id":"20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80c1e0b-3d7f-47e1-aa04-048aed585deb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","timestamp":"2020. október. 01. 06:30","title":"Mitől olyan veszélyes egy mesekönyv, hogy valaki ledarálja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy azt várni lehetett, ezermilliárd forintnál is nagyobb hiányról számolt be a KSH, amikor összegezte az első féléves adatokat.","shortLead":"Ahogy azt várni lehetett, ezermilliárd forintnál is nagyobb hiányról számolt be a KSH, amikor összegezte az első...","id":"20201001_hiany_ksh_kiadasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed42f00-748b-4bde-a6fb-0e43857281ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_hiany_ksh_kiadasok","timestamp":"2020. október. 01. 10:21","title":"1219 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","shortLead":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","id":"20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1341897d-2632-4dd1-8760-e2ca2c5d12df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","timestamp":"2020. október. 02. 11:58","title":"Hónapokon át elhallgathatta a szerb kormány a koronavírus áldozatainak kétharmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]