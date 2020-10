Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c1d4d0-9365-498b-a6f5-f4e9610875de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utolsó üzenetében azt kérte, hogy Oroszországot okolják a haláláért.","shortLead":"Utolsó üzenetében azt kérte, hogy Oroszországot okolják a haláláért.","id":"20201002_orosz_ujsagirono_ongyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c1d4d0-9365-498b-a6f5-f4e9610875de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357387c-5f47-4e19-98ff-c2e199965eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_orosz_ujsagirono_ongyilkossag","timestamp":"2020. október. 02. 17:24","title":"Felgyújtotta magát egy orosz újságírónő Nyizsnij Novgorodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5076744-ec45-4d73-9d61-c37ddab80969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW nemrég mutatta be két legnépszerűbb sportmodelljének legújabb generációját. Sokan azóta is nehezen emésztik meg az új M3-as és a kétajtós kupé M4-es orrészén lévő gigantikus veséket. ","shortLead":"A BMW nemrég mutatta be két legnépszerűbb sportmodelljének legújabb generációját. Sokan azóta is nehezen emésztik meg...","id":"20201002_A_full_fekete_BMW_M3_a_megoldas_a_hatalmas_vesekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5076744-ec45-4d73-9d61-c37ddab80969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79fa7f-9166-4cd5-a5a9-998320f9374e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_A_full_fekete_BMW_M3_a_megoldas_a_hatalmas_vesekre","timestamp":"2020. október. 02. 15:25","title":"Fekete szín a megoldás az új BMW M3-as túlméretes hűtőrácsaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd9f2a8-dc59-4a58-8131-8aae0f140b04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Novák Emilt egy nappal korábban nevezte ki a Színművészeti rektorhelyettesének Vidnyánszky Attila.","shortLead":"Novák Emilt egy nappal korábban nevezte ki a Színművészeti rektorhelyettesének Vidnyánszky Attila.","id":"20201001_novak_emil_magyar_filmakademia_szfe_rektorhelyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd9f2a8-dc59-4a58-8131-8aae0f140b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01419089-1688-40e6-a3cf-683aa8bca5aa","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_novak_emil_magyar_filmakademia_szfe_rektorhelyettes","timestamp":"2020. október. 01. 21:56","title":"Visszahívták Novák Emilt a Magyar Filmakadémia éléről, miután az SZFE rektorhelyettese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel lezártnak tekintik a tárgyalásokat. Csató Kata, a sztrájkbizottság ügyvivője a hvg.hu-nak azt mondta, a kuratórium ajánlata ultimátum, nem fogadják el.","shortLead":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel...","id":"20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ccdb2f-69ce-49a5-8d2e-8a1b62a72642","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","timestamp":"2020. október. 01. 18:50","title":"A sztrájkoló színművészetis oktatók két követelését teljesítené az új vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt, középsúlyos állapotú koronavírus-fertőzöttek hamarabb gyógyulnak meg a szertől.","shortLead":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt...","id":"20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae80ff2-8c05-49e5-9cdd-c0dbe5bef3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","timestamp":"2020. október. 03. 08:36","title":"Szlávik: Már több mint száz betegnél használták a favipiravirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília és Kiss Róbert tájékoztatott a legfrissebb fejleményekről.","shortLead":"Müller Cecília és Kiss Róbert tájékoztatott a legfrissebb fejleményekről.","id":"20201001_Operativ_torzs_25_szocialis_intezmenyben_van_jelen_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5652750f-d0fd-489d-a559-dc19175be758","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Operativ_torzs_25_szocialis_intezmenyben_van_jelen_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 13:50","title":"Operatív törzs: 25 szociális intézményben van jelen a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság jelenlegi keretei között? Nemcsak kérdéseket vet fel, de a válaszokat is igyekszik megadni a HVG Green Revolution konferenciája. ","shortLead":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság...","id":"20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019e4bd-b972-442f-8e90-f7b441064af4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","timestamp":"2020. október. 02. 09:10","title":"Kövesse velünk élőben a HVG Green Revolution konferenciáját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban az észak-indiai államban. Mindkét, az érinthetetlenek kasztjába tartozó áldozat meghalt.","shortLead":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban...","id":"20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7092b8-5c62-4d0e-ac98-a2fd1591716b","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","timestamp":"2020. október. 01. 14:26","title":"Zavargások törtek ki két újabb csoportos nemi erőszak miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]