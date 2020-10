Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Bűnmegelőzési célú figyelemfelhívások\" voltak, kényszerítő eszközt azonban még nem alkalmaztak.","shortLead":"\"Bűnmegelőzési célú figyelemfelhívások\" voltak, kényszerítő eszközt azonban még nem alkalmaztak.","id":"20201002_iskolaor_intezkedes_ORFK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fe311d-f0a4-48bc-ace1-0eb66a55259e","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_iskolaor_intezkedes_ORFK","timestamp":"2020. október. 02. 06:42","title":"Közel 200-szor kellett már intézkedniük az iskolaőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokoldalú ultravékony és ultrakönnyű napelemet fejlesztettek ki Szaúd-Arábiában. Ezek az eszközök akár vezeték nélküli áramforrásként is használhatók és orvostechnikai eszközökben is bevethetők.","shortLead":"Sokoldalú ultravékony és ultrakönnyű napelemet fejlesztettek ki Szaúd-Arábiában. Ezek az eszközök akár vezeték nélküli...","id":"20201002_ultravekony_ultrakonnyu_napelemek_szaud_arabia_kaust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8f8a8-2029-4afe-ab20-9210a8a74511","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_ultravekony_ultrakonnyu_napelemek_szaud_arabia_kaust","timestamp":"2020. október. 02. 08:03","title":"Látta már az új napelemet? Olyan vékony, hogy szappanbuborékon is megmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és túlsúlya növeli a súlyosabb tünetek kialakulásának kockázatát. ","shortLead":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és...","id":"20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea06142-bfd8-4898-b1f2-6b8ea110d2df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","timestamp":"2020. október. 02. 23:35","title":"Kórházba szállították Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene megtámadni az új harci járművekkel. De hogy kerül a képbe a pápamobil? Ez is kiderül a Duma Aktuál legújabb részéből. ","shortLead":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene...","id":"20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad17003-e02b-4aaa-bd7a-b69037d7af66","keywords":null,"link":"/360/20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","timestamp":"2020. október. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 2Rule mezről lepattan a Hiúz harckocsi lövedéke, mert felismeri a barátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","shortLead":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","id":"20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5475-dd76-4b4b-a04d-4084294358da","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","timestamp":"2020. október. 02. 10:19","title":"Kórházat rohamoztak meg egy koronavírusban elhunyt beteg rokonai Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da5fd5-d773-46e8-a2f4-6fb050231ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény kormányfő szerint a fegyvernyugvás feltétele Ankara kivonulása a Dél-Kaukázusból, míg a török államfő arról beszélt, hogy a küzdelem addig tart, amíg a megszállt Hegyi-Karabahot el nem hagyják az örmény erők.","shortLead":"Az örmény kormányfő szerint a fegyvernyugvás feltétele Ankara kivonulása a Dél-Kaukázusból, míg a török államfő arról...","id":"20201002_hegyi_karabah_harcok_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2da5fd5-d773-46e8-a2f4-6fb050231ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8034ced0-5a19-4919-9029-8d7133d98cc2","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_hegyi_karabah_harcok_erdogan","timestamp":"2020. október. 02. 18:20","title":"Vöröskereszt: házak százai dőltek romba Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el a koronavírus-fertőzést március óta. Meglehetősen nagy számot közölt.","shortLead":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el...","id":"20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02299-acec-4bd1-8345-88bd2f93d659","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","timestamp":"2020. október. 03. 08:03","title":"Színt vallott az Amazon: 20 ezer dolgozója fertőződött már meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]