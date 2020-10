Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja.","shortLead":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi...","id":"20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb07f68-415c-49b4-98f0-6fc8b258799c","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","timestamp":"2020. október. 04. 18:32","title":"Nyolcpontos megegyezési javaslatot tett az SZFE új vezetése, büntetlenséget is ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c3ee4-b322-4e47-bd62-020ea1c413cc","keywords":null,"link":"/360/20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. október. 03. 19:00","title":"Artúr király lovagjai: Eric Idle életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d990432-92b0-44dc-bc46-f8dc5c7cebef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","timestamp":"2020. október. 04. 12:03","title":"Ez történt: sok betegnél bevált a favipiravir, magyar betegek is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf756b7-4d1e-4e05-9ba8-de8ed42586d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest FC több játékosa és munkatársa megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére a csapat folytatja szereplését az OTP Bank Ligában és a Magyar Kupában is.","shortLead":"Az Újpest FC több játékosa és munkatársa megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére a csapat folytatja szereplését...","id":"20201004_Tobb_ujpesti_focista_koronavirusos_lett_de_nem_aruljak_el_kik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf756b7-4d1e-4e05-9ba8-de8ed42586d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac7c004-48b7-4511-becc-d0744b122e91","keywords":null,"link":"/sport/20201004_Tobb_ujpesti_focista_koronavirusos_lett_de_nem_aruljak_el_kik","timestamp":"2020. október. 04. 12:37","title":"Több újpesti focista koronavírusos lett, de nem árulják el, kik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad a vasárnapra tervezett, Napoli elleni olasz bajnoki rangadó.","shortLead":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad...","id":"20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddc3464-3a6c-44f4-aa73-2b2039112049","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","timestamp":"2020. október. 03. 20:58","title":"Karanténba került a Juventus teljes kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadbb18-577e-459d-a095-6566b9227e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre koncepcióautó fázisban lévő újdonságból az ígéretek szerint hamarosan érkezik majd a sorozatgyártású változat is.","shortLead":"Az egyelőre koncepcióautó fázisban lévő újdonságból az ígéretek szerint hamarosan érkezik majd a sorozatgyártású...","id":"20201005_olaszok_rajzoltak_ezt_a_szemrevalo_uj_kinai_villanyautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdadbb18-577e-459d-a095-6566b9227e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d935a4-dc0e-4c55-8fca-fcfb259c5c74","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_olaszok_rajzoltak_ezt_a_szemrevalo_uj_kinai_villanyautot","timestamp":"2020. október. 05. 09:21","title":"Olaszok rajzolták ezt a szemrevaló új kínai villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8312be87-f099-477b-841f-1d0883ee7133","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a Roszatom építőipari érdekeltsége is a \"spájzban van\", azaz részleget nyitott Magyarországon.","shortLead":"Már a Roszatom építőipari érdekeltsége is a \"spájzban van\", azaz részleget nyitott Magyarországon.","id":"202040_titan2_concern_befektetnenek_azoroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8312be87-f099-477b-841f-1d0883ee7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c84a5-dd4c-4f85-851d-17bd32b9d16c","keywords":null,"link":"/360/202040_titan2_concern_befektetnenek_azoroszok","timestamp":"2020. október. 04. 11:15","title":"A nap kérdése: kaphat-e munkát Paks II. építésénél az orosz főberuházó cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka dolgozzanak. Ilyenkor nagy ellenfél a fáradtság, az álmosság, ami nem megfelelő teljesítményhez, rosszabb esetben akár balesetekhez is vezethet. Ám a jelek szerint ez ellen lehet orvosság.","shortLead":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka...","id":"202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8877b4-609c-4663-a406-c5b3b4994156","keywords":null,"link":"/360/202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","timestamp":"2020. október. 04. 08:30","title":"Csodákra képes egy kávé és 30 perc alvás kombinációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]