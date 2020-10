Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Müller Cecília országos tiszti főorvos a friss adatok ismertetésével kezdte az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóját. Elmondta az elhunyt 11 beteg közül 9-en szív- és érrendszeri betegségekben voltak érintette ketten pedig légzőszervi megbetegedésben szenvedtek. Müller azt is elmondta, míg korábban a fiatalok között terjedt leginkább a vírus, most már áttevődött a betegség az idősekre is.

Müller szerint a koronavírus terjedésében felszálló szakaszban vagyunk, de nem csak Magyarországon, a világban mindenhol nő a fertőzöttek szám. A tiszti főorvos arról is beszámolt, hogy kórházban 649 koronavírusos beteget ápolnak és 40-en vannak lélegeztetőgépen.

Azt ismét elmondta, hogy a Covid-betegek ellátására kijelölt kórházakban nő az ellátottak száma, ezért zajlik az egészségügyi dolgozók vezénylése. Továbbra is koncentráltan látják el a betegeket, ahol szerinte minden feltétel adott a gyógyításhoz. A betegszámtól függően személyzetet kell rendelni az ellátáshoz, ez tervszerűen zajlik – mondta.

Az oktatási intézményekben Müller szerint javult a helyzet az előző héthez képest: most 21 óvodában és 5 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 64 osztálynál és 4 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.

Azt kérte sokadjára, hogy tartsa be mindenki a

maszkhasználat, kézmosás, távolságtartás szabályait.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, indokolt volt a határzár újraszabályzása. A változás, hogy a V4-es országból érkező magyaroknak és a nem magyar családtagjaiknak, elegendő egy darab negatív PCR-teszt, ha a jogszabály hatályba lépését megelőzve szállást foglaltak valamelyik V4-es országban.

A hétvége adataival folytatta az alezredes: összesen 64 esetben kellett intézkedni a rendőröknek a járványügyi szabályok megsértése miatt. Mintegy 24 esetben a tömegközlekedésben rosszul viselt, vagy hiányzó maszk miatt, közölük kettőt feljelentettek. Kereskedelmi helyen vagy közintézményben 33 embert kellett figyelmeztetni, 4-en helyszíni helyszíni bírságot kaptak, 3 szabálysértési feljelentés is született.

A vendéglátóhelyeken, bulihelyszíneken:

4 szabálysértés történt, többek között Sárospatakon és Lentiben 23 óra után még találtak vendégeket szórakozóhelyeken.

A TV2 és az Infórádió arra volt kíváncsi, hogy nem veszélyes-e ha valaki koronavírusosan oltatja be magát influenza ellen, ugyanis előfordulhat, nem is tud a fertőzöttségéről. Müller Cecília szerint nem veszélyes, mert inaktivált vírus van a vakcinában, nem tud betegséget okozni.

Az is kiderült az újságírói kérdésekre adott válaszok során, hogy védőeszközökből kétheti mennyiséggel vannak ellátva az intézmények folyamatosan.

Egy másik kérdésre válaszolva a tiszti főorvos azt mondta, hogy ő azt tanácsolja mindenkinek, hogy a piacokon bel- és kültéren is hordjanak maszkot. A maszkokkal kapcsolatban azt mondta, annak jó legyen a formája, pamut legyen, és 60 fok felett lehessen mosni, és vasalást is bírnia kell.

Az RTL Klub kérdésére, hogy valóban csak 11,4 milliárd forint van-e a PCR-tesztekre (ez az összeg naponta legfeljebb 8000 tesztre lenne elegendő), Müller azt mondta, hogy nincs pénzügyi korlátja a tesztek számának.

Arra a kérdésre, hogy vizsgálják-e a szuperkupadöntő járványügyi hatásait azt mondta, hogy nem egy eseményt követnek, hanem az orvosok által kért vizsgálatokat, kontaktokat. Ha nagyobb számban lettek volna fertőződések, akkor ráirányította volna a figyelmet a meccsre.