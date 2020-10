Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hajlíthatatlannak nevezi Vera Jourovát egy háttértájékoztató után a Süddeutsche Zeitung. Olyannak, aki nyíltan megmondja, mit gondol, még akkor is, ha ezzel befolyásos embereket fordít maga ellen, mint például Orbán Viktort. ","shortLead":"Hajlíthatatlannak nevezi Vera Jourovát egy háttértájékoztató után a Süddeutsche Zeitung. Olyannak, aki nyíltan...","id":"20201007_Nemet_lap_Orban_ellenfelere_talalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7398bb00-d0a7-4d91-9c58-a6cd3b8171eb","keywords":null,"link":"/360/20201007_Nemet_lap_Orban_ellenfelere_talalt","timestamp":"2020. október. 07. 07:26","title":"Beszélgettek Jourovával, és arra jutottak, hogy Orbán ellenfelére talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nem igazán tudunk valakivel mély, kölcsönös bizalmat építeni úgy, hogy ne mutatnánk meg előbb a sebezhető oldalunkat.","shortLead":"Nem igazán tudunk valakivel mély, kölcsönös bizalmat építeni úgy, hogy ne mutatnánk meg előbb a sebezhető oldalunkat.","id":"20201008_Ezert_erdemes_felvallalni_ha_valami_meg_nem_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db4ccb8-3b1f-4092-86fd-5328bf9eb546","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201008_Ezert_erdemes_felvallalni_ha_valami_meg_nem_megy","timestamp":"2020. október. 08. 19:15","title":"Ezért érdemes felvállalni, ha valami még nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában sosem létezett – állítja művészettörténészek egy csoportja.\r

\r

","shortLead":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában...","id":"20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610fc51-861c-4a5b-b8cf-dd5ef0ca1291","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","timestamp":"2020. október. 08. 10:20","title":"Évszázadok óta keresték, most kiderült, nem is létezett Leonardo legendás freskója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","shortLead":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","id":"20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06e9f6-e5b0-4368-b008-e66f9a79fbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","timestamp":"2020. október. 08. 05:37","title":"A Fideszben már Áder utódján gondolkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21d7a0d-0a26-4546-8bf3-81bcb3f02722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2017-es X-Faktor harmadik helyezettje, Gulyás Roland élettársát és annak fiatalkorú fiát bántalmazta. A 17 éves fiatalembernek eltört az állkapocscsontja.","shortLead":"A 2017-es X-Faktor harmadik helyezettje, Gulyás Roland élettársát és annak fiatalkorú fiát bántalmazta. A 17 éves...","id":"20201008_Xfaktor_Gulyas_Roland_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21d7a0d-0a26-4546-8bf3-81bcb3f02722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf25cc4-2298-4152-b9ff-664cd205a34d","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Xfaktor_Gulyas_Roland_bantalmazas","timestamp":"2020. október. 08. 09:42","title":"Ököllel ütött egy fiatalkorú fiút, rendőrök vitték el a volt X-faktorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","shortLead":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","id":"20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678515e6-2638-4aa4-a30d-79e7aa945389","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","timestamp":"2020. október. 07. 09:33","title":"Több fület is nyitva tart a Chrome-ban? Akkor örülni fog az új funkciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239f4ef4-3cf3-4e62-b9fa-bc188321386a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"70 éve tarja a sebességrekordot a saját géposztályában. ","shortLead":"70 éve tarja a sebességrekordot a saját géposztályában. ","id":"20201007_12_millio_dollarert_aruljak_a_Ferrari_egyedulallo_versenyhajojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239f4ef4-3cf3-4e62-b9fa-bc188321386a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2e578d-a48c-4c46-99da-5a0c627499cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_12_millio_dollarert_aruljak_a_Ferrari_egyedulallo_versenyhajojat","timestamp":"2020. október. 07. 10:26","title":"Három és félmilliárdért árulják a Ferrari egyedülálló versenyhajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin környezete és a katonai vezetés beoltatta magát.\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin környezete és a katonai vezetés beoltatta magát.\r

","id":"20201006_Oroszorszag_Fertozes_Putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9354f82a-08e9-49b9-8f1f-38bec4b016bb","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Oroszorszag_Fertozes_Putyin","timestamp":"2020. október. 06. 20:53","title":"Több mint 11 ezer új fertőzöttet regisztráltak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]