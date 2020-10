Miután az Európai Bíróság hétfőn kimondta, hogy a lex CEU sérti az uniós jogot, az is bekerült a hírekbe, hogy Soros György közleményben szólította fel az EU-t, indítson próbapert a magyar kormány ellen. Erre aztán Orbán Viktor is reagált a Hír Tv-ben, arról beszélt, hogy nem meglepő Soros lépése, azért támad, hogy a baloldal legyen kormányon. Gulyás Gergely pedig a csütörtöki kormányinfón mondta azt, hogy az EU-jog szerint nem is indíthatna Soros ilyen pert.

Csakhogy valójában szó sem volt semmilyen próbaperről.

A Mérce szúrta ki, mi volt a tévedés oka: a közlemény eredeti, angol verziójában Soros arról írt, hogy az EU épp most vitatja meg, hogyan lehet az uniós pénzeket jogállami kritériumokhoz kötni, ebben pedig Magyarország lehetne a tesztalany. Ezt a test case kifejezést értelmezte hibásan, mint ha próbaperről lenne szó, szinte a teljes magyar sajtó - köztük mi is -, majd a kormány is. A Mérce megszólaltatta a Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivőjét, Csontos Csabát, aki azt mondta: az adott szövegkörnyezetben helyesebb precedensteremtésről beszélni.

Természetesen a precedens teremtése és a próbaper jelenthet hasonló dolgot, legalábbis azok számára, akik a politikával foglalkoznak, nem a joggal. De Soros ahhoz a vitához szólt hozzá, amely az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban és az Európai Tanácsban folyik. Az ilyen kérdések nem az Európai Bíróságon dőlnek el, vagyis perről nem is lehet szó.

