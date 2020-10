Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99ebea5a-6e90-469b-bd5b-3b5f9129bd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Meghallgatta Áder János bírói múlt nélküli főbírójelöltjét, Varga Zsolt Andrást a parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön délelőtt, ahol elmagyarázhatta, miért nem probléma, hogy hét évig dolgozott Polt Péter helyetteseként.","shortLead":"Meghallgatta Áder János bírói múlt nélküli főbírójelöltjét, Varga Zsolt Andrást a parlament igazságügyi bizottsága...","id":"20201008_Varga_Zsolt_Andras_kuria_birosag_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99ebea5a-6e90-469b-bd5b-3b5f9129bd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f18e338-9937-4d59-86e3-290f58a620d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Varga_Zsolt_Andras_kuria_birosag_meghallgatas","timestamp":"2020. október. 08. 13:45","title":"A Kúria elnökjelöltje: Nem a politikai befolyás a legnagyobb veszély a függetlenségre, hanem a nyilvánosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","shortLead":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","id":"20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d899ef8-41cb-4c91-89a1-58d9ad8a33c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","timestamp":"2020. október. 07. 20:45","title":"Új hírek jöttek a koronavírussal fertőzött Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a067e500-a3fe-42ef-a27f-5dff7c716c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","timestamp":"2020. október. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A Kúria szintet lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell kapniuk. Eddig négymillióan adták be a kérelmet.","shortLead":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell...","id":"20201008_brexit_eu_letelepedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf86c8c-2281-48b1-9ef0-e1290795cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_brexit_eu_letelepedes","timestamp":"2020. október. 08. 21:45","title":"Már négymilliónál is több EU-polgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff2247d-1905-4968-936a-c71f66bd7675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval könnyebb lenne az amerikai hadsereg számára, ha a katonák idejét és figyelmét nem a drónok töltése kötné le, ezért egy speciális töltőrendszert fejlesztetnének ki.","shortLead":"Jóval könnyebb lenne az amerikai hadsereg számára, ha a katonák idejét és figyelmét nem a drónok töltése kötné le...","id":"20201008_dron_akkumulator_toltes_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ff2247d-1905-4968-936a-c71f66bd7675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfb840b-3bd0-4e45-8b58-d3d425ff1658","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_dron_akkumulator_toltes_uzemido","timestamp":"2020. október. 08. 18:03","title":"Öntöltő drónokat akar az amerikai hadsereg, már fejlesztik a spéci töltőállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is magával húzza.","shortLead":"A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is...","id":"20201008_magyar_honvedseg_nemet_beszerzesek_tankok_harcjarmuvek_nemet_nyelvtudas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab865f2-e90b-45d2-9169-b5db1effa5f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_magyar_honvedseg_nemet_beszerzesek_tankok_harcjarmuvek_nemet_nyelvtudas","timestamp":"2020. október. 08. 07:48","title":"Keresik a németeseket a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","shortLead":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","id":"20201008_kaszino_gulyas_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e98dd6-328e-4ead-b262-1aa29ea801d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_kaszino_gulyas_nyitvatartas","timestamp":"2020. október. 08. 15:48","title":"A kaszinók sem maradhatnak nyitva este 11 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f483ea6-350e-4dbc-907e-a9aeca458b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a 306 lóerős M135i izgalmasnak ígérkező kisebb testvérmodellje.","shortLead":"Megérkezett a 306 lóerős M135i izgalmasnak ígérkező kisebb testvérmodellje.","id":"20201008_hivatalos_itt_a_vezetesi_elmenyre_kihegyezett_bmw_128ti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f483ea6-350e-4dbc-907e-a9aeca458b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364113d-c1b2-4a4a-b371-2db1d58c4626","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_hivatalos_itt_a_vezetesi_elmenyre_kihegyezett_bmw_128ti","timestamp":"2020. október. 08. 11:21","title":"Hivatalos: Itt a vezetési élményre kihegyezett BMW 128ti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]