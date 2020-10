Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.

","shortLead":"Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.\r

Kamu szexvideóval zsarolt, nem létező lakást ajánlgatott, elítélték

Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két, nagyon jellegzetes illatot nem érez.

Kutatók mondják: ha ezt a két szagot nem érzi, jó eséllyel koronavírusos

Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és a színművészeti egyetemen is tanított.

Az RTL-nél folytatja az Indextől távozó Szabó Zoltán

Az idei irodalmi Nobel-díjas Louise Glück fajsúlyos költészetét Amerikán túl alig-alig ismerik. Első hazai fordítóját, Gyukics Gábor költőt – aki a minap a beatgeneráció legrangosabb amerikai elismerésében részesült – kérdeztük a 77 esztendős pályatársról. Fordítója szerint a Nobel-díjas Glück verseiben magunkra ismerünk

Egy időutazós műsor házigazdája lesz. Friderikusz Sándor visszatér az RTL Klub képernyőjére

A munkálatok 60 napig tartanak.

488 millió forintból újítanak fel 2 kilométer utat az M43-ason

A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. 844 lóerős lett az egyszemélyes, szélvédő nélküli utcai Ferrari

Belarusz, Lengyelország, Magyarország, meg a világ összes banditája. Izgalmas lesz, ha Bident elnökké választják.

Biden: Nézzék csak, mi történt Magyarországon!