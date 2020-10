Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy, mennyi üzemanyagot csorgatunk az autónkba. Itt az ideje pozitívan gondolni a kicsi, takarékos, de dinamikus erőforrásokra.\r

","shortLead":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy...","id":"fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fc5bbf-df4d-4300-b802-df70136702bb","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","timestamp":"2020. október. 16. 10:30","title":"Ma már a gépkocsi-motoroknál sem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","shortLead":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","id":"20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f339b4-32f6-4d5c-8d00-5b117dbf4584","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","timestamp":"2020. október. 17. 11:08","title":"Újabb településeket zárt el az árvíz Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van honnan javítania az építőiparnak: éves szinten eddig 10 százaléknál is nagyobb a visszaesés 2019-hez képest, augusztusban 13,6 százalékkal gyengébb volt a teljesítmény, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Van honnan javítania az építőiparnak: éves szinten eddig 10 százaléknál is nagyobb a visszaesés 2019-hez képest...","id":"20201016_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409c13b7-bad7-4c57-bbb8-f21689341e9e","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2020. október. 16. 09:50","title":"Oda tért vissza a magyar építőipar teljesítménye, ahol 2018 júliusában állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési kiszolgálása érdekében” hozott határozatot.","shortLead":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési...","id":"20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8f805-6675-4333-820a-3377a53e9495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 16. 09:43","title":"A kormány ragaszkodik a dél-budai kórházhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két és fél tonna szemét robbant volna fel.","shortLead":"Két és fél tonna szemét robbant volna fel.","id":"20201016_Tragikus_urkarambolt_uszott_a_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bd2e50-f42d-44ea-b4dc-d12580211cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_Tragikus_urkarambolt_uszott_a_vilag","timestamp":"2020. október. 16. 13:20","title":"Tragikus űrkarambolt úszott meg a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Internethez jelenleg csak napközben, az egyetem Szentkirály utcai épületében tudnak hozzáférni a diákok.","shortLead":"Internethez jelenleg csak napközben, az egyetem Szentkirály utcai épületében tudnak hozzáférni a diákok.","id":"20201016_szarka_gabor_kancellar_szfe_facebook_internet_hallgatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c542428-0beb-4889-af2d-3997a50d542b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_kancellar_szfe_facebook_internet_hallgatok","timestamp":"2020. október. 16. 11:48","title":"Szarka Gábor utasítására blokkolták a Facebookot az SZFE irodai gépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe kezd.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe...","id":"20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a761-8f40-4134-9b14-6923da5f7279","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","timestamp":"2020. október. 16. 08:14","title":"Szarka Gábor is dolgozott színészként, íme a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d6d502-1cd2-4e61-bd55-a47f016af739","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Párizs, London, Madrid – Európa legnagyobb városaiban újra bevezették – legalábbis részlegesen – a kijárási tilalmakat. Mit mondanak a koronavírusszámok a legrosszabbul álló EU-s országokban, és hol tart hozzájuk képest Magyarország?","shortLead":"Párizs, London, Madrid – Európa legnagyobb városaiban újra bevezették – legalábbis részlegesen – a kijárási tilalmakat...","id":"20201016_Elerkezette_a_lezarasok_ideje_a_masodik_hullamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58d6d502-1cd2-4e61-bd55-a47f016af739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e0cec8-752a-41ba-8b05-79bc07704300","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_Elerkezette_a_lezarasok_ideje_a_masodik_hullamban","timestamp":"2020. október. 16. 14:10","title":"Most jött el a lezárások második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]