"Minden rekordot megdöntött a használt autók adásvétele" - Az elmúlt három hónapban több mint 200 ezer használt autó cserélt gazdát.

"És akkor a kormány azt kérte, hogy a lakásfelújításról adjanak számlát" - Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam; kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat.

"Nem ijesztenek ránk. Nem félünk" - tömegek emlékeztek a lefejezett tanárra - Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt egy menekültstátust kapott, moszkvai születésű csecsen iszlamista késsel megölt és lefejezett, amiért Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról tartott óráján.

Galacsinná gyűrte a vonat a kocsit, amelyből épp csak ki tudott ugrani a sofőrje - Cegléd közelében történt a baleset.

Kiemelt figyelmet kap majd a környezetvédelem Jacinda Ardern következő ciklusában - A korábbi kormányfő, Jacindra Ardern hétvégén ismét győzelmet aratott a parlamenti választásokon és elismerte, eddig nem teljesített minden korábbi ígéretet a környezetvédelemmel kapcsolatban.

","shortLead":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt...

","shortLead":"A korábbi kormányfő, Jacindra Ardern hétvégén ismét győzelmet aratott a parlamenti választásokon és elismerte, eddig...

FT: Újra padlót foghatnak az EU gazdaságai, W-alakú kilábalás jöhet - Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja előrejelzésében a Financial Times. A 3. negyedév ugyan jól alakult, de már közeleg a feketeleves, mert az elemzések szinte kivétel nélkül arra utalnak, hogy az év végén ismét csökken a GDP a 19 tagállamban.

Van-e csodafegyvere az ellenzéknek 2022-re? – Tóka Gábor vitaindító elemzése - Mit mutatnak a számok 2020 októberének közepén? Mi derült ki a borsodi időközi választáson? Mennyi plusz kellene még az ellenzéknek, és ezt hol találhatja meg? Tájkép másfél évvel a 2022-es választás, illetve a hvg360 vitasorozat előtt.

Putyin ingyenes földjuttatással népesítené be Szibériát - Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai területre. Az egyelőre meglehetősen vontatottan haladó program ki nem mondott célja az, hogy elejét vegye a szomszédos Kína esetleges területszerzési ambícióinak.