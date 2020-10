Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem a Monetáris Tanács által meghatározott kamatkondíciókkal, hanem az igazgatóság által meghatározott egyhetes betéti tender kamatával avatkozik be a jegybank, ha kell – közölte a Monetáris Tanács. Ezt egyelőre az alapkamatnál magasabban tartják, és csak az infláció számít.","shortLead":"Nem a Monetáris Tanács által meghatározott kamatkondíciókkal, hanem az igazgatóság által meghatározott egyhetes betéti...","id":"20201020_mnb_monetaris_tanacs_forintarfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1875d7-36ce-406c-b75f-69e0b0665e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_mnb_monetaris_tanacs_forintarfolyam","timestamp":"2020. október. 20. 16:37","title":"A jegybank Monetáris Tanácsa: Ne ránk figyeljenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","shortLead":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","id":"20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc7ede3-871d-4c14-b7b9-a14a3d7f4599","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","timestamp":"2020. október. 21. 13:05","title":"Néhány új InterCityt, járatsűrítéseket és több járat megszüntetését jelentette be a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","shortLead":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","id":"20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc05b1e-84de-4333-b50d-e650a106005f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","timestamp":"2020. október. 21. 16:17","title":"Tagadta a bűnösségét a férfi, aki megpróbált megerőszakolni egy nőt a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy négyfős társaság kifejezetten kistelepüléseket keresett meg azzal az ajánlattal, hogy bízzák rájuk a játszóterek felújítását, aztán egész rendszert hoztak létre, hogy ezzel megcsapolják az uniós pénzeket. ","shortLead":"Egy négyfős társaság kifejezetten kistelepüléseket keresett meg azzal az ajánlattal, hogy bízzák rájuk a játszóterek...","id":"20201020_tularazas_jatszoter_olaf_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01d7579-fd5a-4b73-9c23-f6a058dc295b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_tularazas_jatszoter_olaf_ugyeszseg","timestamp":"2020. október. 20. 10:11","title":"Túlárazott játszóterekkel csalt el 700 milliót egy banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","id":"20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a57401-77bf-4008-addf-096d86a89699","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","timestamp":"2020. október. 20. 06:41","title":"135 millió forinttól indul itthon a legújabb Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39382f6-a0fc-4d34-aa9a-e491c12fc7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi balesetben kellett mentenie a tűzoltóknak. ","shortLead":"Nem mindennapi balesetben kellett mentenie a tűzoltóknak. ","id":"20201020_Egy_rakomany_cukorrepa_temetet_be_egy_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a39382f6-a0fc-4d34-aa9a-e491c12fc7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882aba00-db79-4764-a427-e9ce7224b6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Egy_rakomany_cukorrepa_temetet_be_egy_autot","timestamp":"2020. október. 21. 04:17","title":"Szokatlan baleset Csehországban: Egy rakomány cukorrépa temetett be egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben egyetlen roma sincs a színpadon vagy az alkotók között? Nem, nem a Fábry-show egyik rosszul sikerült adása 1995-ből, hanem Magyarország egyik legtehetségesebb, ráadásul – máskor – mind társadalmi, mind emberi értelemben legérzékenyebb színházi embere, Pintér Béla új előadása, a Vérvörös Törtfehér Méregzöld.","shortLead":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben...","id":"20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817e99c-16eb-4a10-90f9-fe76e9dcf486","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","timestamp":"2020. október. 20. 20:00","title":"Fábry Sándor telefonált a múltból, hogy kéri vissza Pintér Béla új előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Point istálló versenyzője helyett Nico Hülkenberg állt rajthoz a másfél héttel ezelőtti Eifel Nagydíjon. Akkor még nem lehetett tudni, mi volt a kanadai baja. ","shortLead":"A Racing Point istálló versenyzője helyett Nico Hülkenberg állt rajthoz a másfél héttel ezelőtti Eifel Nagydíjon. Akkor...","id":"20201021_lance_stroll_racing_point_f1_koronavirus_eiifel_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6dc480-4ef8-49c4-ad31-5cfd50e7eae1","keywords":null,"link":"/sport/20201021_lance_stroll_racing_point_f1_koronavirus_eiifel_nagydij","timestamp":"2020. október. 21. 13:50","title":"Nem gyomorrontása, koronavírus-fertőzése volt az F1-es Lance Strollnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]