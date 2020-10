Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","shortLead":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","id":"20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4c1ab8-63cf-4eef-904c-3ff015e277a1","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A női kézilabda-bajnokság 7 meccse közül hat elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi hullámmal ellentétben most valamennyi országban ügyelnek arra, hogy az óvintézkedések a lehető legkisebb mértékben érintsék a gazdaságot.","shortLead":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi...","id":"202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e8a237-0e92-4673-bdad-64e5a9461701","keywords":null,"link":"/360/202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","timestamp":"2020. október. 21. 17:00","title":"Ünneprontó vírus: Európában az idei karácsony nem lesz olyan, mint amilyet megszoktunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Befagyasztották az adótartozás miatti eljárásokat, új családtámogatási rendszer indul, és támogatják az oktatást, az egészségügyet, valamint a tömegközlekedést az új olasz költségvetési tervvel.","shortLead":"Befagyasztották az adótartozás miatti eljárásokat, új családtámogatási rendszer indul, és támogatják az oktatást...","id":"20201019_olaszorszag_reform_ado_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f54b3d5-3711-4426-a1b2-2de7abf5fb91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_olaszorszag_reform_ado_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 20:34","title":"Nagy gazdasági reformot jelentett be az olasz miniszterelnök a járványkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e651ee2-8421-4c94-8bbd-eb6476a19424","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 05:20","title":"Írország visszahozza a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e935ed3-72f0-4502-88e7-df9e1a64dde0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kaptár helyett laboratóriumban készítenek mézet kutatók, úgy, ahogy tejet tehén, vagy pálmaolajat pálmafa nélkül. ","shortLead":"Kaptár helyett laboratóriumban készítenek mézet kutatók, úgy, ahogy tejet tehén, vagy pálmaolajat pálmafa nélkül. ","id":"20201021_Mar_mehek_nelkul_is_lehet_mezet_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e935ed3-72f0-4502-88e7-df9e1a64dde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5ebd92-d34a-4299-81c1-f3cc9b9bfc6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_Mar_mehek_nelkul_is_lehet_mezet_csinalni","timestamp":"2020. október. 21. 12:19","title":"Már méhek nélkül is lehet mézet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","shortLead":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","id":"20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac64dd-de31-449d-b4d2-c6db0f45a31c","keywords":null,"link":"/sport/20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","timestamp":"2020. október. 19. 18:06","title":"Két helyen tört el a kerékpáros világbajnok keze, miután egy hirtelen fékező motorossal ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz a megközelítése.","shortLead":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz...","id":"20201021_repuloter_budapest_airport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6ed7ff-3527-40b2-8521-9ee2e11af6fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2020. október. 21. 14:34","title":"Alig utaznak a magyarok, de nagyon jó a véleményük a repülőtérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben Orbán Balázs erdélyi író életét dolgozzák fel.","shortLead":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben...","id":"20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e02f9-cc3b-4341-99d2-61f6a2b78420","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","timestamp":"2020. október. 20. 15:37","title":"300 millióból forgathat tévéfilmet Bayer Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]