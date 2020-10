Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről a jogállamisági feltételességéről szóló tárgyalások kapcsán. Bár részletek nem derültek ki, a nyilatkozatokból úgy tűnik, a tagállamok engednek az EP követeléseinek.","shortLead":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről...","id":"20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c72286-7e6f-4751-9dd7-b25b2a108436","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","timestamp":"2020. október. 20. 21:16","title":"Jogállamisági tárgyalások: előrelépés történt az alkudozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48b4383-0db0-43ed-8ac1-9adda667b292","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a tulaj távol volt, hatalmas eső esett, de sikerült száraz lábbal megúsznia a helyzetet.","shortLead":"Amíg a tulaj távol volt, hatalmas eső esett, de sikerült száraz lábbal megúsznia a helyzetet.","id":"20201020_Taviranyitva_jott_gazdajahoz_a_Tesla_ami_egy_hatalmas_tocsaban_allt__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48b4383-0db0-43ed-8ac1-9adda667b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bf1301-1b25-41cf-9f03-6c616e419531","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Taviranyitva_jott_gazdajahoz_a_Tesla_ami_egy_hatalmas_tocsaban_allt__video","timestamp":"2020. október. 20. 16:59","title":"Távolról hívta magához a gazdája a Tesláját, ami egy hatalmas tócsában állt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","shortLead":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","id":"20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c58f1e8-4fbf-487b-b60a-0e60ca659893","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","timestamp":"2020. október. 21. 14:52","title":"Egy első világháborús osztrák–magyar katona maradványaira találtak rá Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","shortLead":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","id":"20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9218a1-39db-4d9c-a97a-d6c4bab3e3d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","timestamp":"2020. október. 20. 09:51","title":"Hat autót gyűjtött össze egy alattomos kanyar egy orosz ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","shortLead":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","id":"20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca242c70-dd49-4807-81e1-9e6f3efceaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","timestamp":"2020. október. 21. 09:58","title":"A kormány nem szeretné, ha az ellenzéki I. kerület beleszólna a helyi építkezésekbe, ezért új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce9363-1bd8-4055-8164-62f471152736","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristát akaratán kívül belekeverték egy szerinte politikai vitába.","shortLead":"A humoristát akaratán kívül belekeverték egy szerinte politikai vitába.","id":"20201020_Besenyo_Pista_Parbeszed_Laar_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ce9363-1bd8-4055-8164-62f471152736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498084a1-d49f-4446-9dc1-59d2d28fad54","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Besenyo_Pista_Parbeszed_Laar_Andras","timestamp":"2020. október. 20. 08:39","title":"Besenyő Pista bácsi karakterét használta a Párbeszéd, \"Döbbent arcú\" Laár András kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen jelenleg nincs domináns erő, ez a gyengeség pedig a közös lista és a közös miniszterelnökjelölt felé hajtja a pártokat. Utóbbi szerepre szerinte Karácsony Gergelynek van a legnagyobb esélye. ","shortLead":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen...","id":"20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f93f1a-4a6f-4aef-aba3-c3dd6203bf62","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","timestamp":"2020. október. 20. 12:57","title":"Török Gábor: Matematikai értelemben az ellenzéki összefogás működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]