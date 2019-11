Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","id":"20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9316d8cb-a2dd-46fa-8ca8-43a04166fcb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","timestamp":"2019. november. 25. 07:59","title":"Ilyen menő stílusa lesz az új Hyundaioknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2501708-4e0d-4207-afae-c25b3aebf4c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Borbás Marcsi műsora karácsonykor jelentkezik utoljára a Duna Tv-n.","shortLead":"Borbás Marcsi műsora karácsonykor jelentkezik utoljára a Duna Tv-n.","id":"20191126_Vege_a_Gasztroangyalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2501708-4e0d-4207-afae-c25b3aebf4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7afa65-5a27-47a9-a689-dd17031e64e2","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Vege_a_Gasztroangyalnak","timestamp":"2019. november. 26. 10:53","title":"Vége a Gasztroangyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0ff865-6c65-4557-82d3-2327b293891e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Két alak zseblámpával egyenesen a vitrinekhez megy – látható a felvételen.","shortLead":"Két alak zseblámpával egyenesen a vitrinekhez megy – látható a felvételen.","id":"20191126_Videon_ahogy_a_drezdai_mukoincsrablok_betorik_a_vitrineket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a0ff865-6c65-4557-82d3-2327b293891e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e86086-3396-47dc-bf43-c38f2da4777b","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Videon_ahogy_a_drezdai_mukoincsrablok_betorik_a_vitrineket","timestamp":"2019. november. 26. 10:22","title":"Videón, ahogy a drezdai műkincsrablók betörik a vitrineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal, valamint közösségi oldalakhoz tartozó jelszóval és felhasználónevekkel.","shortLead":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal...","id":"20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fa939d-c3aa-4eb0-9e73-a70d8c911a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","timestamp":"2019. november. 25. 20:14","title":"Több mint egymilliárd ember adata került ki a netre, rengeteg jelszó is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Törökországban megválasztott kurd polgármesterek menesztésével és akadémikusok üldözésével erősödik Tayyip Erdogan elnök önkénye, ami országa külpolitikájából is gúnyt űz.","shortLead":"A Törökországban megválasztott kurd polgármesterek menesztésével és akadémikusok üldözésével erősödik Tayyip Erdogan...","id":"201947__erdogan_amokfutasa__kurd_kartya__rajongoi_kor__sotet_ero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d503223-a446-44e9-bd66-058c847e21e8","keywords":null,"link":"/360/201947__erdogan_amokfutasa__kurd_kartya__rajongoi_kor__sotet_ero","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Erdogan nem a török líra talpra állításával, hanem a kurdok elleni háborúval lett ismét népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","shortLead":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","id":"20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fce7d85-41fc-4dfa-82c4-fd30e7c88928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","timestamp":"2019. november. 25. 17:52","title":"Alig használják a darabonként százmillióért vett szűrőbuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","shortLead":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","id":"20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d85df71-147c-4a8f-bfb0-ffb480e2ce60","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","timestamp":"2019. november. 24. 14:08","title":"Felborult egy hajó csaknem 15 ezer élő juhhal a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e07ff36-fe6a-4887-ad58-bb3cd47b4938","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor azt látjuk, hogy a család szilárd kis univerzum, és a tagjai kiegyensúlyozottak, eszünkbe juthat, hogy vajon mi lehet a titok. Mit csinálhatnak jól, hogy ennyire egyben vannak? A válasz nem is annyira bonyolult, de vajon mennyire megvalósítható?","shortLead":"Amikor azt látjuk, hogy a család szilárd kis univerzum, és a tagjai kiegyensúlyozottak, eszünkbe juthat, hogy vajon mi...","id":"20191126_Igy_lesz_eros_es_osszetarto_a_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e07ff36-fe6a-4887-ad58-bb3cd47b4938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224eb0c1-d235-4d2d-bedf-3fb434953825","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191126_Igy_lesz_eros_es_osszetarto_a_csalad","timestamp":"2019. november. 26. 12:15","title":"Így lesz erős és összetartó a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]