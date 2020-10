“Keresem a lehetőséget, hogy további, pályafutásukat befejező, külföldi tapasztalattal rendelkező sportolókat vonjak be a diplomáciai munkába” – mondta nyáron a Nemzeti Sportnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az “egyéb egyéni sportok” rovatba került interjúban el is magyarázta, miért fontos ez: azért, mert ők “pontosan tudják, milyen a hazáért küzdeni, ezt tették egész pályafutásuk alatt.”

Mióta Szijjártó 2014-ben külügyminiszter lett, valóban gyorsan távolodott el a külügyminisztérium a hagyományos diplomácia irányától, hiszen ma már a sport, ezen belül természetesen a foci is kiemelten fontos részét képezi: maga Szijjártó is rendszeresen ad ajándékba Puskás-mezeket a különböző találkozóin, nyáron Madridban a Real-elnök Fiorentino Perezzel koszorúzták meg Puskás Ferenc szobrát, ahogy Lisszabonban is lerótta tiszteletét Guttmann Béla és Fehér Miklós előtt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke koszorút helyez el Puskás Ferenc szobránál a klub madridi edzőközpontjában Madridban 2020. június 24-én © MTI/KKM/Borsos Mátyás

Focihoz közeli emberként amúgy is könnyített pályája van annak, aki a külügy közelébe kerülne: a 28-szoros válogatott labdarúgó, Rudolf Gergely, mellesleg Szijjártó korábbi futsalos csapattársa csak üzletemberként tűnt fel szeptemberben, amikor egy dunaharaszti beruházást jelentett be ünnepélyesen, de Dzsudzsák Balázs kevéssé méltóságteljes hazatérése óta szinte össze van nőve a fideszes politikussal, és a jelenleg a másodosztályú Debrecenben focizó Dzsudzsák diplomata-útlevéllel is rendelkezik egy ideje. Ezt eredetileg azzal indokolta a külügyminisztérium, hogy a válogatott csapatkapitányának jár ilyen. A focista jelenleg csak itthon focizik, de a válogatottba nem hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány. Így Dzsudzsáknak maximum Szombathelyig kell utaznia munkaügyben, de a külügy kiállt mellette, és közölte: egészen a visszavonulásáig rendelkezni fog a különleges útlevéllel, ami miatt soron kívül jöhetett haza Magyarországra a koronavírus-járvány első hullámának idején.

Arról hallgat a külügy, pontosan hány üzletember és sportoló és milyen jogcímen járja a világot magyar külügyi okmányokkal (a Népszava adatai szerint az elmúlt 9 évben 17 ezer diplomataútlevelet osztottak ki), de néhány megbízásnak van nyoma.

Kezdjük a sort rögtön Szöllősi Györggyel, aki bár nem sportoló, ezer szállal kötődik a sporthoz: a Puskás Akadémia korábbi kommunikációs igazgatója, felcsúti lakos, illetve a Nemzeti Sport jelenlegi főszerkesztője. Ő 2017 óta a “magyar futball és a Puskás-ügyek” nagykövete, amelynek “lényege a magyar futball hagyományának és Puskás Ferenc örökségének nemzetközi képviselete.”

Annyi biztos, hogy diplomata-útlevél ezzel is jár (2017. áprilisában, röviddel a kinevezése után kapta azt meg), viszont Szöllősi nagyköveti programja ismeretlen, így az eredményekről is csak találgatni lehet. Talán köze van az elmúlt három év munkájának ahhoz, hogy Puskás Ferenc legendaként szerepel a 2021-es FIFA játékban, legalább is Szöllősi erre utal a hírnek örvendő posztjában a Facebookon, ahol a lobbi mellett sok lájkot és blogbejegyzést is említ, amiknek együttes következményeként sikerült a történelem egyik legnagyobb focistáját beleerőszakolni egy focis játékba.

© MTI / Balogh Zoltán

Talán az is nagyköveti siker, hogy Puskás már a Panini által gyártott focis kártyákon is szerepel, de ilyenekért lobbizni Szöllősinek nemcsak nagyköveti érdek, ugyanis jelenleg ő is tulajdonosa annak a Puskas.com Kft.-nek, ami tulajdonképpen minden a focistához kapcsolódó jogot birtokol. A kft. a Puskás Aréna névhasználatán is keres pénzt, de mivel konkrétan Puskás Ferenc arcképével is ők rendelkezhetnek, elképzelhető, hogy a FIFA-t forgalmazó EA Sportstól is érkezett pénz. Visszakanyarodva kicsit a külügyminisztériumhoz: Szijjártó Péter is olyan Puskás-mezeket szeret adni ajándékba, amit a Puskás-nagykövet kft.-je gyárt.

Megkérdeztük Szöllősi Györgyöt, hogy mi a programja, mit tart az elmúlt 3 év eredményének, jár-e díjazás ezért a pozícióért, a FIFA-s és a paninis arcképhasználatból a Puskás.com Kft.-nek van-e bevétele, de helyette a Külügyminisztérium válaszolt. Annyit írtak, “Szöllősi Györgynek 2017-ben a köztársasági elnök nagyköveti rangot adományozott, ezáltal Magyarország hivatalos diplomatájaként folytathatja azt a munkát, amelynek lényege a magyar futball hagyományának és Puskás Ferenc örökségének nemzetközi képviselete, amiért javadalmazásban nem részesül.”

Szöllősi feladatainál jóval nehezebben érthető a főként az FTC-ből ismert exfocista, Vincze Ottó szerepe, akit a barcelonai magyar örökség feldolgozásával bíztott meg Szijjártó májusban.

Vincze Ottó: az utolsó magyar játékos, aki számításba jött az FC Barcelona felnőtt csapatánál, ezért most a barcelonai... Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. május 8., péntek

Szijjártó azzal indokolta választását, hogy Vincze Ottó az utolsó magyar játékos, aki számításba jött az FC Barcelona felnőtt csapatánál. Ez igaz is, hiszen 22 évesen, miután Bajnokok Ligájába jutott a Fradival, a Barcelona tartalékcsapatához tudott szerződni, magyarként ennél közelebb azóta sem jutott senki a katalán klubhoz. Visszavonulása óta főleg tévés szakkomentátorként lehetett látni, tevékenykedett a győri futsalban is, 2012-ben pedig ő is futsalozott Szijjártóval Dunakeszin.

Vincze hivatalos pozíciója sportdiplomáciai tanácsadó, konkrét programot az ő munkájáról sem lehet fellelni. Az biztos, hogy Barcelonában tényleg létezik magyar örökség, Kubala László szobra például bármiféle feldolgozás nélkül is ott van a Nou Camp előtt, és Kocsis Sándor, Czibor Zoltán is pályára lépett itt az Aranycsapatból.

Vincze Ottó miniszteri megbízott (b) és Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára a Koncz Ferenc fideszes országgyűlési képviselő emlékére tartott tokaji jótékonysági labdarúgó-mérkőzésen 2020. október 2-án © MTI / Balázs Attila

Megkérdeztük Vinczét, mit csinál pontosan és milyen eredményeket ért el eddig, de azt írta, a járványhelyzet miatt nem tud érdemi előrelépésről beszámolni, mert nagyon lelassult a kommunikáció. Azt mondta, fontos, hogy kreatív együttműködés alakuljon ki az FC Barcelona csapatával. A feladatok között említette például a csapat Magyarországra hozatalát a következő években, de mint elmondta, ezt a Ferencváros végül is megteszi a Bajnokok Ligájában. “Ez nagyon fontos sportdiplomáciai feladat lett volna, hiszen 1976-ban jártak utoljára itt.”

Vincze hangsúlyozta, ez abszolút sportdiplomáciai feladat, ami bár fontos az életében, magánjellegű projektjei is vannak. Neki is van diplomataútlevele, “mint minden más külügyi dolgozónak, aki rendszeresen utazik külföldre.” A külügynél Vincze fizetésének nagyságára is rákérdeztük, ám nem válaszoltak.

Persze Szijjártó nemcsak a futball környékére oszt feladatokat, sőt egészen magasra lehet jutni a külügyben sportolói múlttal. Az olimpiai aranyérmek például jól mutatnak: év elején Gyurta Dániel lett Szijjártó főtanácsadója. Ezt a Testnevelési Egyetem egyik rendezvényén jelentették be, ahogy azt is, hogy a nemzetközi érdekérvényesítésbe a sportdiplomáciát és a sporttudományt is bevonják.

Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok úszó búcsúztatása után az úszók országos bajnokságán a Debreceni Sportuszodában 2018. március 30-á © MTI / Czeglédi Zsolt

Gyurta egyébként már korábban is foglalkozott sportdiplomáciával, a külügytől 2019-ben 6,7 millió forintot kapott a nemzetközi sportdiplomáciai tevékenységeiért. Ugyanezen a listán lehetett felfedezni Kökény Roland nevét is, aki sportdiplomáciai márkaépítő tevékenységre 5,6 millió forintot kapott. Szijjártó a már említett interjúban is kiemelte az olimpiai bajnok kajakozót, akivel sikeres sportolóként együtt dolgozik.

Annak viszont még az eddigieknél is kevesebb nyoma van, hogy mit csinál Kökény. A Külügyminisztériumtól csak annyi választ kaptunk, hogy sportdiplomáciai tanácsadóként dolgozik (ugyanezt írták Vinczéről is, akinek a feladatát legalább egy mondattal vázolták, miszerint: "tanácsadói minőségében feladata a Magyarország és Barcelona közötti, több évtizedre visszanyúló sportkapcsolatok eszmei örökségének magas szintű, sportdiplomáciai ápolása is).

Kökény Roland © Fazekas István

Megkérdeztük magát az érintettet is, aki közölte, egyáltalán nem kíván nyilatkozni, sem arról, milyen pozícióban dolgozik Szijjártó mellett, sem arról, hogy milyen sportdiplomáciai feladatokat végez. A hallgatag Kökény azt mondta, azt hitte, a válása miatt hívtuk. Arra célzott, hogy a sajtóhírek szerint válófélben van feleségével, Kökény-Szalai Viviennel, aki hírigazgatóként felel a TV2 híradójaként leginkább kormánypárti üzeneteket sugárzó Tényekért.

Jóval átláthatóbb háttérrel nem engedték el a vízilabdázó Gór-Nagy Miklós kezét sem: Gór-Nagy csak 2019-ben vonult vissza az aktív sporttól, azonnal kapott is állást a külügyben, májusban pedig ő lett Magyarország New York-i Főkonzulátusának külgazdasági attaséja. “Az önéletrajzomnak bizonyára az egyik legerősebb eleme a nevem volt, de van két diplomám, beszélek nyelveket, és mindig érdekelt a világ működése és a közélet is” – érvelt alkalmassága mellett a 37 éves Gór-Nagy a hvg360-nak adott interjúban.

Hogy mennyire fontos a sport és a sportolók jól tartása a kormánynak, jól jelzi az is, hogy 2018-ban Sportdiplomáciai Főosztály alakult a külügyben. Az osztályt vezető Iglói-Nagy István szerint ők azért dolgoznak, hogy kihasználják a sportban lévő diplomáciai előnyöket, és bemutassák a világnak, hogy Magyarország sportnemzet. Bár Iglói-Nagy nem mondott konkrét összeget, azt kiemelte a vele készült interjúban, hogy van költségvetésük, és már több mint száz projektet bonyolítottak le. Menczer Tamás államtitkár arról beszélt, a főosztály egyik feladata, hogy minél több sporteseményt hozzanak Magyarországra.