[{"available":true,"c_guid":"ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","shortLead":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","id":"202043_matolcsytol_batthyanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaefcc1-1f40-472e-98e0-7d8bef4ac475","keywords":null,"link":"/360/202043_matolcsytol_batthyanynak","timestamp":"2020. október. 24. 17:00","title":"Matolcsytól Batthyánynak: három hét alatt kétszer cserélt gazdát a sokmilliárdos villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, aki úgy is tagadja, hogy országában jelen lenne a koronavírus, hogy a név nélkül nyilatkozó orvosok szerint a járvány komoly méreteket ölt a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban. Egy szerencsésebb országban ez már a politikai elit számára a vég kezdete lenne, ám Türkmenisztánnak eddig csak halálukig kitartó excentrikus államfők jutottak.","shortLead":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén...","id":"20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c8b280-be88-4d47-8b0f-5d42aa368c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","timestamp":"2020. október. 24. 20:00","title":"Újabb szintet lépett a türkmenisztáni diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holott szakmainak kellene lennei. ","shortLead":"Holott szakmainak kellene lennei. ","id":"20201025_Zacher_Gabor_A_jarvanykezeles_jelenleg_politikai_kerdes_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28737772-0673-48e3-ab52-80810b6d3174","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Zacher_Gabor_A_jarvanykezeles_jelenleg_politikai_kerdes_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 25. 18:51","title":"Zacher Gábor: A járványkezelés jelenleg politikai kérdés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben.","shortLead":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők...","id":"20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702c0bc5-3ae0-407c-b370-5dfea0ad3eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","timestamp":"2020. október. 25. 16:17","title":"Újra szigorít Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni éttermek megtalálják azt a kiskaput, amely lehetővé teszi az üzletmenet legalább részleges helyreállítását. A jelszó: munkaebéd.","shortLead":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni...","id":"20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a264b7-76c1-45a3-95ff-ed5b992ba90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","timestamp":"2020. október. 25. 15:31","title":"Így játsszák ki a karanténszabályokat az előkelő londoni éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került légitársaságok.","shortLead":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került...","id":"202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c691c71-72f6-44e1-b124-6f9d359e4f80","keywords":null,"link":"/360/202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. október. 26. 13:00","title":"Étteremmé alakított repülők, sehová sem tartó járatok: így küszködik a légiipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alelnök ennek ellenére folytatja a kampányt.","shortLead":"Az alelnök ennek ellenére folytatja a kampányt.","id":"20201025_Koronavirusos_Mike_Pence_kabinetfonoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff35ea-0d46-407c-8b14-b09c4f255a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Koronavirusos_Mike_Pence_kabinetfonoke","timestamp":"2020. október. 25. 10:04","title":"Koronavírusos Mike Pence kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","shortLead":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","id":"20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b5b169-1ed1-4a84-8e09-ab3f6e70772f","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","timestamp":"2020. október. 25. 18:14","title":"Budapesten rendezik a 2021-es cselgáncs-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]