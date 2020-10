Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hajléktalanként érő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","shortLead":"A hajléktalanként érő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","id":"20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244394e4-0b9e-4099-bc39-e5794a9b31a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 27. 10:52","title":"Értelmetlennek találta a jelzőtáblát, inkább az érkező vonat elé rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos olyan projektet töröltettek a GitHubról, melyek YouTube-videók és zenék letöltéséhez szolgáltattak alapot. Az új erőre kapó tisztogatásnak az egyik legtöbbet használt szoftver is áldozatul esett.","shortLead":"Számos olyan projektet töröltettek a GitHubról, melyek YouTube-videók és zenék letöltéséhez szolgáltattak alapot. Az új...","id":"20201027_github_youtube_videok_letoltese_riaa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74571d55-5302-4225-82c3-2b364a210775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_github_youtube_videok_letoltese_riaa","timestamp":"2020. október. 27. 08:03","title":"Szokott YouTube-videókat tölteni? Lehet, hogy ezentúl nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"“A mai nap se telt hiába” – írta Winkler a Facebookon.","shortLead":"“A mai nap se telt hiába” – írta Winkler a Facebookon.","id":"20201026_totalcar_winkler_robert_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6ed723-a7e6-43e9-8488-029b0a685694","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_totalcar_winkler_robert_felmondas","timestamp":"2020. október. 26. 20:05","title":"A totalcaros Winkler Róbert beadta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","shortLead":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","id":"20201026_videk_koronavirus_szennyvz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696ac08-feb5-48cf-b16e-50c6381a6ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_videk_koronavirus_szennyvz","timestamp":"2020. október. 26. 16:42","title":"Négy vidéki városban emelkedik a víruskoncentráció a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem jött be a lengyel üzlet az eMAG-nak.","shortLead":"Nem jött be a lengyel üzlet az eMAG-nak.","id":"20201027_eMAG_Lengyelorszag_magyar_kivonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e71c454-0d2d-463e-8d60-1bafb0447d91","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_eMAG_Lengyelorszag_magyar_kivonulas","timestamp":"2020. október. 27. 10:23","title":"Kivonul az eMAG Lengyelországból, hogy a magyar piacra koncentrálhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőket riasztottak a helyszínre.","shortLead":"Mentőket riasztottak a helyszínre.","id":"20201026_baleset_busz_auto_betonkevero_szilagyi_erzsebet_fasor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d87c07-bfbd-454b-9ae5-518bfd58c096","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_baleset_busz_auto_betonkevero_szilagyi_erzsebet_fasor","timestamp":"2020. október. 26. 14:55","title":"Buszra és autókra döntött fát egy betonkeverő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","shortLead":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","id":"20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649b0df-2b5f-4085-b357-84521d309a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 26. 11:24","title":"Ókovács Szilveszter koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]