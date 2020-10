Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","shortLead":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","id":"20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909510f-e55a-47b5-a687-dd8a136cd28c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","timestamp":"2020. október. 26. 21:02","title":"Megérkezett az AC/DC legújabb videoklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","shortLead":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","id":"20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87b247-e806-42bf-959f-7e81f2a12e31","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 26. 14:44","title":"Kiraboltak egy kerekesszékest Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interaktív grafikonon mutatjuk, milyen a koronavírus-járvány magyarországi helyzete.","shortLead":"Interaktív grafikonon mutatjuk, milyen a koronavírus-járvány magyarországi helyzete.","id":"20201027_koronavirus_jarvany_grafikon_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1c048f-ae74-4392-a425-28498525f33b","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_koronavirus_jarvany_grafikon_covid","timestamp":"2020. október. 27. 13:20","title":"Elkészítettük a járványhelyzetet bemutató grafikonokat, hogy ne csak a semmitmondó számok látsszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415348a5-5f31-42ec-b60e-76a45960abb1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezért pedig 11 ezer eurót, azaz mai árfolyamon mintegy négymillió forintot kapnak.","shortLead":"Ezért pedig 11 ezer eurót, azaz mai árfolyamon mintegy négymillió forintot kapnak.","id":"20201026_Most_lett_balhe_abbol_hogy_nyugati_csaladoknak_szulnek_gyereket_az_ukran_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=415348a5-5f31-42ec-b60e-76a45960abb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208ab9ed-57a1-4326-96fe-93f99bf08bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_Most_lett_balhe_abbol_hogy_nyugati_csaladoknak_szulnek_gyereket_az_ukran_nok","timestamp":"2020. október. 26. 13:15","title":"Most lett balhé abból, hogy nyugati családoknak szülnek gyereket az ukrán nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4679fa-baeb-40fb-b8c8-c1aa1737cb13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Heti naplónak Bodrogi Gyula, Koltai Róbert és Hernádi Judit nyilatkoztak a színházi világ politikai megosztottságáról és arról, hogy mit jelent a nemzeti vagy a keresztény színjátszás. ","shortLead":"A Heti naplónak Bodrogi Gyula, Koltai Róbert és Hernádi Judit nyilatkoztak a színházi világ politikai megosztottságáról...","id":"20201026_Bodrogi_Gyula_Romai_katolikusan_jatszani_En_ezt_meg_trefanak_is_egy_kicsit_izlestelennek_tartom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4679fa-baeb-40fb-b8c8-c1aa1737cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecf2f29-d799-4502-9e50-8aa08ddbb932","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Bodrogi_Gyula_Romai_katolikusan_jatszani_En_ezt_meg_trefanak_is_egy_kicsit_izlestelennek_tartom","timestamp":"2020. október. 26. 12:39","title":"Bodrogi Gyula: Római katolikusan játszani? Én ezt még tréfának is egy kicsit ízléstelennek tartom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kasgarban több, mint száz új fertőzöttet találtak, de egyiküknek sincsenek tünetei. Egy éjszaka alatt 2,84 millió lakost teszteltek le.","shortLead":"Kasgarban több, mint száz új fertőzöttet találtak, de egyiküknek sincsenek tünetei. Egy éjszaka alatt 2,84 millió...","id":"20201026_kasgar_koronavirus_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cfae5f-f64b-4fdd-be89-d3cee2137e1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_kasgar_koronavirus_kina","timestamp":"2020. október. 26. 05:40","title":"Tíz nap után újra megjelent a koronavírus Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]