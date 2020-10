Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","shortLead":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","id":"20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88beb408-35c3-4147-9d36-2039170d0166","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","timestamp":"2020. október. 29. 16:53","title":"A nizzai gyilkost pár napja Olaszországban kiutasították, mégis hagyták megszökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online. Az eseményhez bárki csatlakozhat, regisztrációra sincs szükség.","shortLead":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online...","id":"20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399c380e-cce2-46b1-988d-9cf262fb81fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","timestamp":"2020. október. 29. 17:03","title":"Kórházakat támadó zsarolóvírusokról is szó lesz egy magyar kiberbiztonsági konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német vállalat válságba került a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A német vállalat válságba került a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201030_Felfuggeszti_miskolci_beruhazasat_a_Lufthansa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f681eb17-3e13-40de-a592-6821bd017bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Felfuggeszti_miskolci_beruhazasat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. október. 30. 20:19","title":"Felfüggeszti miskolci beruházását a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint a klub listázással sértette meg az újságírók és az olvasók jogait is.","shortLead":"A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint a klub listázással sértette meg az újságírók és az olvasók jogait is.","id":"20201029_Magyar_lapkiadok_egyesulet_sajto_FTC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f0e437-9c38-4c9f-9a6f-342ac47b643b","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Magyar_lapkiadok_egyesulet_sajto_FTC","timestamp":"2020. október. 29. 19:20","title":"Lapkiadók: Az FTC törvényellenesen tiltott ki újságírókat a BL-meccsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fuvarozó cég vezetőjét letartóztatták, a NAV 55 teherautót és két luxusautót is lefoglalt.","shortLead":"A fuvarozó cég vezetőjét letartóztatták, a NAV 55 teherautót és két luxusautót is lefoglalt.","id":"20201030_tartozas_utdij_birsag_fuvarozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffffe12-cac2-4dad-8cf0-1c70716d7874","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_tartozas_utdij_birsag_fuvarozas","timestamp":"2020. október. 30. 11:24","title":"Egymilliárdos tartozást hozott össze be nem fizetett útdíjakból egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","shortLead":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","id":"20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2c710-0b31-4c0c-b2ee-25e989878408","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","timestamp":"2020. október. 29. 21:48","title":"Európa-liga: Simán nyert a Milan, meglepetésre kikapott a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","shortLead":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","id":"20201031_Viharos_szel_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e479af-9689-4dca-8ce3-07ea221752d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Viharos_szel_idojaras","timestamp":"2020. október. 31. 08:21","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc21490-292d-4d3d-ab41-9f234a0a40ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"154 csillogó szemű hallgatóról és rezidensről írt a Semmelweis Egyetem rektora, akik szombat hajnalban utaztak el, majd vasárnapig segítenek a szlovákiai tesztelésben.","shortLead":"154 csillogó szemű hallgatóról és rezidensről írt a Semmelweis Egyetem rektora, akik szombat hajnalban utaztak el, majd...","id":"20201031_Semmelweis_Egyetem_Szlovakia_koronavirus_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc21490-292d-4d3d-ab41-9f234a0a40ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eccffe-cab2-4914-bf7f-83cb00fbfd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Semmelweis_Egyetem_Szlovakia_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. október. 31. 09:50","title":"154 hallgató és rezidens ment át a Semmelweis Egyetemről Szlovákiába az országos koronavírus-tesztelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]