[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","id":"20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22ed16-f8fe-466e-95b2-26e65c2e4d48","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","timestamp":"2020. november. 02. 11:17","title":"A kormány megint adott 5 milliárdot munkásszállók építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység fantomja című tévésorozatból is ismerhettek a nézők.","shortLead":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység...","id":"20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ee2ee-6710-422e-85f0-267b8c75b82f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","timestamp":"2020. november. 02. 09:41","title":"Lelőtték A gyerekek jól vannak színészét, Eddie Hassellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára.","shortLead":"Az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára.","id":"20201102_koronavirus_jarvany_brexit_part_nigel_farage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e82bd6b-7b29-42ff-ab4c-bf5dc4f3133c","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_brexit_part_nigel_farage","timestamp":"2020. november. 02. 05:31","title":"Lezárásellenes párttá alakítja a Brexit Pártot Nigel Farage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást? A Duma Aktuál ennek is utánajár, de foglalkozik a mesék hatásával, a Meseország mindenkié című könyv miatt kirobbant viták alapján. ","shortLead":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást...","id":"20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5cc04d-0916-42ca-80b0-d88aa18c1dfb","keywords":null,"link":"/360/20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mi történhetett Semjén Zsolttal azon a pénteken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","shortLead":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","id":"20201102_morgato_proba_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d5d443-3350-4958-93e2-ba16ec29f2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_morgato_proba_hetfon","timestamp":"2020. november. 02. 11:05","title":"Délelőtt megszólalnak a katasztrófavédelem szirénái, de aggodalomra nincsen ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","shortLead":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","id":"20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabf6bbf-08e2-402e-b1a1-47d524327a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","timestamp":"2020. november. 03. 11:42","title":"Eladó egy kétfejű Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","shortLead":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","id":"20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ca6aac-26ad-4475-8c5d-84f992c1346d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","timestamp":"2020. november. 02. 17:17","title":"Zebrán átkelő nénit gázolt el, majd megállás nélkül továbbhajtott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont minden vásárlójától előre beszedte.","shortLead":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont...","id":"20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8cd754-e3ad-44ae-93d6-4af90e4313a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","timestamp":"2020. november. 02. 09:51","title":"221 embert vágott át az interneten egy 29 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]