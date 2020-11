Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette azokat a javításokat, melyek befoltozzák az elsősorban a Windows Server oprendszert érintő hibát, de könnyen lehet, hogy többen még nem is telepítették azokat.","shortLead":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette...","id":"20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c1aea-67f1-4eac-a662-080359f59535","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","timestamp":"2020. november. 03. 09:49","title":"Komoly szerverbiztonsági hibára figyelmeztet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c189a8f-a231-4743-942b-3ffebb204bea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rendőrségi bejegyzés alatt azt üzente egy user, hogy amit eddig láthattunk, az még semmi volt ahhoz, ami most következik.\r

","shortLead":"Egy rendőrségi bejegyzés alatt azt üzente egy user, hogy amit eddig láthattunk, az még semmi volt ahhoz, ami most...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_twitter_iszlamista_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c189a8f-a231-4743-942b-3ffebb204bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ab66b0-a17d-4f1a-8be2-40a502dfce26","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_becsi_terrortamadas_twitter_iszlamista_fenyegetes","timestamp":"2020. november. 03. 08:03","title":"Felfüggesztették a twitterezőt, aki Allahra esküdözve fenyegetőzött a bécsi rendőrség posztja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét módot. A megjelenítés a felhasználó szemét és a mobil akkumulátorát is kíméli.","shortLead":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét...","id":"20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20e8296-aa85-4da7-9aa8-c3dc90ce1c91","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2020. november. 02. 15:03","title":"Önnél megjelent? Már tesztelik a sötét módot a Facebook alkalmazásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","shortLead":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","id":"20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ddc87-f528-470c-8210-a261e179e1f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","timestamp":"2020. november. 03. 04:46","title":"Megcsinálták a Rolls-Royce Cullinan abszolút oligarcha változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat hagyva tüsszentünk vagy köhögünk.","shortLead":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat...","id":"20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5b83b5-43e1-45c9-8722-35a27f498e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","timestamp":"2020. november. 03. 09:03","title":"Ha még mindig nem hiszi el, hogy az arcmaszk hatékony, csak nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás után.","shortLead":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás...","id":"20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c3a260-3e5b-4308-bf22-37adb5c3fae5","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","timestamp":"2020. november. 03. 09:37","title":"Orbán üzenete a bécsi támadás után: Mindent megteszünk, hogy sikerüljön elrettenteni a jövőbeli elkövetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77af7eb9-17e6-4ee8-9cf4-fc3eb6725873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autó tulajdonosa láthatóan a legalapvetőbb szabályokat sem akarta betartani. ","shortLead":"A két autó tulajdonosa láthatóan a legalapvetőbb szabályokat sem akarta betartani. ","id":"20201102_Zarovonal_piros_gyalogatkelo_ket_auto_utcai_versenye__Erden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77af7eb9-17e6-4ee8-9cf4-fc3eb6725873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8662294-af46-4d5d-b65a-81ae183925eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Zarovonal_piros_gyalogatkelo_ket_auto_utcai_versenye__Erden","timestamp":"2020. november. 02. 09:10","title":"Záróvonal, piros, gyalogátkelő – párban száguldott át Érden két szabálytalan luxusautó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]