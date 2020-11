Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit koronavírus-statisztikát megbolondító Excel-ügy után újabb kellemetlen hibára bukkantak: 7230 embernél rosszul szabta meg a program a karanténban maradás határidejét.","shortLead":"A brit koronavírus-statisztikát megbolondító Excel-ügy után újabb kellemetlen hibára bukkantak: 7230 embernél rosszul...","id":"20201104_koronavirus_jarvany_karanten_szoftverhiba_bug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18b1411-00e9-49d4-b24c-f094f0bb1de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_koronavirus_jarvany_karanten_szoftverhiba_bug","timestamp":"2020. november. 04. 10:13","title":"2455 embert túl hamar engedtek ki a karanténból, 4775 brit pedig otthonában ragadt egy szoftverhiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","shortLead":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","id":"20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e028c-27a2-4e2d-a795-2ece3b719ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 15:53","title":"Meghalt két beteg a Veszprém megyei szociális otthonban, ahol a lakók nagy része fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát, az Apple Silicont.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát...","id":"20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9210e3e6-1f63-46d5-a30a-70a99e5b3229","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","timestamp":"2020. november. 03. 14:03","title":"Három új MacBook is jöhet jövő héten, mindegyik az Apple saját processzorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa imádkozik az áldozatokért, és felhívta a figyelmet a szeretet fontosságára is.","shortLead":"A pápa imádkozik az áldozatokért, és felhívta a figyelmet a szeretet fontosságára is.","id":"20201103_Ferenc_papa_becs_gyulolet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47b3689-a9cb-46ba-9faa-1ab30069c2ce","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Ferenc_papa_becs_gyulolet","timestamp":"2020. november. 03. 16:17","title":"Ferenc pápa: Elég az erőszakból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. 