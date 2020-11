Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","shortLead":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","id":"20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3868008e-6092-49a1-8722-0ea83343f0ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","timestamp":"2020. november. 02. 18:18","title":"Merkel: A kórházak már közelítenek az akut vészhelyzet felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves Donald Trump és demokrata párti kihívója, a 77 éves Joe Biden között döntenek a választók. Ön szerint ki lesz a befutó? Szavazzon!","shortLead":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves...","id":"20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426f78-85bf-40b6-ba6c-e0ef1864fd2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","timestamp":"2020. november. 03. 11:47","title":"Biden vagy Trump? Szavazzon, ön szerint ki nyeri az elnökválasztást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.

","shortLead":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.

","id":"20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1793ec15-14e8-4990-b8b9-7895c7604a4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Először történt meg, hogy több elektromos hajtású autót adtak el Európában, mint dízelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg meghal.","shortLead":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg...","id":"20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353db14a-3600-44d5-8380-a79b80ff49dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. november. 02. 15:28","title":"Novák Hunor: Egy átvezényelt pszichiáter nem ért a koronavírusos betegek kezeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt elvégzett 30 ezer teszt negyede lett pozitív.","shortLead":"Az egy nap alatt elvégzett 30 ezer teszt negyede lett pozitív.","id":"20201103_romania_koronavirus_halalozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270754a-f212-4036-9a80-6cfd50058e7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_koronavirus_halalozas","timestamp":"2020. november. 03. 14:36","title":"Rekordszámú halálos áldozata van a koronavírusnak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként emelte ki A Város Mindenkié civil szervezet aktivistáit a rendőrség az általuk vont élőláncból. A civilek egy férfi és idős édesanyja kilakoltatását próbálták megakadályozni, sikertelenül. ","shortLead":"Egyenként emelte ki A Város Mindenkié civil szervezet aktivistáit a rendőrség az általuk vont élőláncból. A civilek...","id":"20201103_eloleanc_Csepel_kilakoltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fcf86d-e002-41fb-8553-0d2d64207690","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_eloleanc_Csepel_kilakoltatas","timestamp":"2020. november. 03. 16:28","title":"Hiába törlesztettek egy év alatt 700 ezer forintot, kilakoltatták a csepeli családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is kezelnek.","shortLead":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is...","id":"20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa67c2e-7c87-4891-b9ff-e2b6698790ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","timestamp":"2020. november. 02. 10:51","title":"Nemcsak a környezetnek, de magunknak is árthatunk a műanyag mosogatószivacsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]