Balog Zoltánt választotta püspökévé a Dunamelléki Református Egyházkerület – közölte az egyházkerület választási bizottsága november 5-i szavazatszámláló ülése után. A Parókia.hu beszámolója szerint az egyházkerületi főgondnoki tisztséget továbbra is az újraválasztott Veres Sándor tölti be. Balog és Veres megbízatása is hat évre szól.

Az egyházkerületi választáson két püspökjelölt indult. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi rektora a szavazatok 33,1 százalékát, szám szerint 99 szavazatot kapott a presbitériumoktól. BalA korábbi emberierőforrás-miniszter, a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkipásztora a szavazatok 66,9 százalékát tudhatja magáénak, szám szerint 200 szavazatot. Az egyházkerület főgondnoki tisztére a hivatalban lévő Veres Sándort, valamint Kovács Levente egyetemi tanárt, a Bankszövetség főtitkárát jelölték. Veres Sándor a szavazatok 65,7 százalékát, szám szerint 197 szavazatot, Kovács Levente a szavazatok 34,3 százalékát, szám szerint 103 szavazatot kapott.

A magyarországi református egyház korábbi zsinati rendelkezése még úgy szólt, hogy püspök csak abból lehet, aki „legalább 10 évi folyamatos, önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik”. Ezt azonban 2019-ben megváltoztatta az egyház, úgy, hogy a „folyamatos” szót törölték a rendelkezésből, így már Balogra is passzoltak az elvárások.

Szeptemberben írtuk meg, hogy hivatalosan is református püspökjelölt lett Balog Zoltán. A minisztersége után a parlamenti mandátumától is lemondó Baloggal kapcsolatban református egyházi körökben már akkor kész tényként kezelték, hogy a soron következő püspökválasztás után ő lehet a posztjáról távozó Bogárdi Szabó István utóda. Két nappal később derült ki, hogy az egykori tárcavezető ellenjelöltet kaphat Balla Péter személyében.

Püspök lehet Balog Zoltán korábbi miniszter Ahogy azt a HVG korábban előre megírta, pénteken hivatalosan is református püspök-jelölt lett Balog Zoltán, volt emberi erőforrások miniszter. Ennek érdekében korábban még a zsinati szabályokat is módosították. Olyan már volt, hogy püspökből miniszter lett, de fordítva - ahogy most Balog Zoltán pályája kinéz - nem akadt még példa a magyar történelemben.

Balog Zoltán korábban egyházpolitikai tanácsadóként, majd miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozott. 2006-tól lelkészi jellege megőrzése mellett 12 évig szüneteltette lelkészi szolgálatát, mert országgyűlési képviselővé választottak.

Balog korábban Hold utcai református templom lelkésze volt, a gyülekezet sokat köszönhet a kormánynak. 2002 márciusában egy több mint 600 kilós harangot ajándékozott a gyülekezetnek Orbán Viktor, 2016-ban pedig 120 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-től.

2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, 2012–2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője, 2003-tól a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója, majd a kuratórium elnöke.