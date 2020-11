Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"772c772f-a9c5-47d8-b3b4-86d7575f2025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már öt perc után vezetést szereztek a Dinamo Kijevvel szemben, Lionel Messi büntetőjével.","shortLead":"Már öt perc után vezetést szereztek a Dinamo Kijevvel szemben, Lionel Messi büntetőjével.","id":"20201105_barcelona_dinamo_kijev_bl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772c772f-a9c5-47d8-b3b4-86d7575f2025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7357a58f-efc4-4cfc-9472-d2a6911559ed","keywords":null,"link":"/sport/20201105_barcelona_dinamo_kijev_bl","timestamp":"2020. november. 05. 05:31","title":"Százszázalékkal folytatja a Barcelona a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban dolgozókat szűrhessék.","shortLead":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban...","id":"20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b13974-8ce3-433f-a970-0580b4b6d48b","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","timestamp":"2020. november. 04. 14:58","title":"Karácsony: Nem vár tovább a kormányra Budapest, saját tesztelési programba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz, ugyanakkor a hideg és az altest lehűlése – számos egyéb tényező mellett – szintén szerepet játszhat a létrejöttében.\r

","shortLead":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz...","id":"urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae28337-d115-4673-917c-4ee29c407447","keywords":null,"link":"/brandchannel/urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","timestamp":"2020. november. 04. 07:30","title":"10 tévhit a kellemetlen felfázásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"ab63340c-9d73-45db-a769-d245f5ffd9bf","c_partnertag":"Urzinol"},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.

","shortLead":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után...","id":"20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9a54-34a1-43f2-843f-67f5d1c470aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","timestamp":"2020. november. 04. 11:21","title":"Fideszes politikus nyit kereskedőházat a magyar államnak Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e34ae1f-e08b-4a2b-8bc5-c7514d82a1a4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan befejeződik a tulajdonszerzés véglegesítése, amúgy a tranzakciót lezárták.

","shortLead":"Hamarosan befejeződik a tulajdonszerzés véglegesítése, amúgy a tranzakciót lezárták.

","id":"20201104_KKM_Az_utolso_simitasok_zajlanak_a_trieszti_kikoto_megszerzeseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e34ae1f-e08b-4a2b-8bc5-c7514d82a1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b707a17-2144-4acd-8a89-83403080b3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_KKM_Az_utolso_simitasok_zajlanak_a_trieszti_kikoto_megszerzeseben","timestamp":"2020. november. 04. 14:30","title":"KKM: Az utolsó simítások zajlanak a trieszti kikötő megszerzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","id":"20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b706f5-3e17-490d-bccc-caf9e42ff04c","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 05. 15:10","title":"Szijjártó egymaga tette ki az új thaiföldi koronavírus-fertőzöttek hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott korlátlan felhatalmazásnak nem volt időkorlátja. ","shortLead":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott...","id":"20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e1f99-623e-41d8-8fad-dac7cffa34ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","timestamp":"2020. november. 05. 13:30","title":"Már egyeztet a kormány az ellenzékkel a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták állapítani a tudósok, mi adta le az impulzust. Mindez komoly előrelépés annak érdekében, hogy megértsük a jelenséget.","shortLead":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták...","id":"20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07364f41-3327-49b9-9666-beccb10c9ca3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","timestamp":"2020. november. 04. 19:03","title":"A \"szomszédból\" fogtak rejtélyes rádiójeleket a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]